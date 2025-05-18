朝山、浴佛、禮觀音…法鼓山慶佛誕 千人上山推心靈環保

法鼓山世界佛教教育園區舉辦佛誕慶典，17、18日都有上千民眾從各地上山參加。方丈和尚果暉法師在今天浴佛儀式時說，朝山、浴佛在感恩佛陀教導眾生淨化自心，同時祝福天下的母親，包括孕育人類的大地，希望大家愛護環境、節省能源，讓子孫永續生存，讓人間淨土實現。

法鼓山昨天和今天舉辦「朝山、浴佛、禮觀音」活動，傳遞心中對佛陀與親長的感恩。新北市長侯友宜等人，今天受邀參加浴佛法會，與果暉法師一同透過香湯灌沐悉達多太子像，淨化自身煩惱與塵垢，為全世界平安祈福發願。

果暉法師說，朝山、浴佛是佛教徒為感恩釋尊降生人間成佛，教導眾生淨化自心，開啟人人慈悲、智慧的寶山，也就是法鼓山以心淨來建設淨土的「心靈環保」。

浴佛時也要為天下所有的母親祝福，包括養育我們的大地，希望大家能用生活、禮儀、自然及心靈4種環保，共定愛護環境、節省能源，人人微笑、祝福、行好願，讓子孫永續生存、讓人間淨土實現。

侯友宜感謝方丈及諸位法師的努力與奉獻，秉持佛陀慈悲喜捨精神，積極推動公益與慈善事業，為社會大眾效法與學習的典範。

果暉法師致贈侯友宜「有大願力」捲軸，侯說，他有3大願力，一是每個人從心做起，用正向力量看待對方，將迴向轉給自己及親人。第二是創造社會和諧，幫助需要幫助的人，凝聚善的力量，帶動國家發展。最後則是凝聚所有力量，結合國際，讓新北好、台灣更好。

法鼓山指出，都曾擔任警政、海巡署長的姚高橋、王進旺，今天也率永青聯誼會成員參加法會，在拜會果暉法師後，參訪園區及校區。法鼓山今年籌辦「落成開山20周年特展」，各界善信協助僧團，推動提昇人品、建設淨土的願力，令他們留下深刻的感動。

法鼓山表示，從早晨7時30分開始，園區步道滿是民眾高唱佛號的梵音，藉著三步一拜的方式，向心中的靈山虔誠頂禮，並在祈願觀音殿前，將朝山的功德，迴向給養育生命成長的父母親長與大地，感恩諸佛菩薩開啟慧命的慈悲護佑。

昨天有40輛朝山專車從各地駛抵到園區參與佛誕慶典，法鼓山感謝義工們維護環境，並提供數十道友善蔬食，成就大家每年5月前來觀音道場禮佛，圓滿報恩的心願。