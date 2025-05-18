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新北大橋機車道「死亡閃電彎」提前解危 改善工程達陣

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北大橋機車道「死亡閃電彎」改善工程原定1年完工，近日提前近3個月通車完工。圖／新北市養工處提供
新北大橋機車道「死亡閃電彎」改善工程原定1年完工，近日提前近3個月通車完工。圖／新北市養工處提供

新北大橋長年因S型機車道彎道導致事故頻傳，被機車族譏為「死亡閃電彎」。歷經多次會勘與設計調整，雙向機車道拓寬改善工程自去年10月啟動，原定1年完工，近日提前近3個月通車完工，機車族直呼「安全感提升不少」。

新北市養工處長鄭立輝表示，原規畫將三重往板橋（北側）與板橋往三重（南側）兩側分期施作，北側去年10月22日施工、1月24日提前通車；南側則從2月4日動工，至5月3日通車，比原訂9月完工時程整體提前近3個月。他說，工程中段進展順利，加上第二階段提早進行前置作業，因此得以合併推進、縮短工期。

這項總經費約2000萬元的改善工程，由原本橋塔段外側汽車道縮減為3車道，釋出空間作為新機車道，機車不再需繞行S型橋塔路段，原機車道則轉為人行道與自行車道，提升各類使用者安全與舒適性。

新北大橋為2010年由前內政部營建署（現國土署）興建，橫跨三重區二重疏洪道兩岸，銜接新北環河快速道路，是亞洲最長的對稱型單塔斜張橋，結構壯觀、交通繁忙。然而，原設計機車道因橋塔柱體遮擋，行進動線呈現劇烈彎折，多年來車禍頻傳，成為基層與機車團體反映重點。

鄭立輝透露，農曆年前北側機車道通車後，在部分機車社群平台上獲得不少正面回饋，用路人普遍肯定改善效果，顯示工程方向獲得認同。

新北大橋機車道「死亡閃電彎」改善工程原定1年完工，近日提前近3個月通車完工。圖／新北市養工處提供
新北大橋機車道「死亡閃電彎」改善工程原定1年完工，近日提前近3個月通車完工。圖／新北市養工處提供
新北大橋機車道「死亡閃電彎」改善工程原定1年完工，近日提前近3個月通車完工。圖／新北市養工處提供
新北大橋機車道「死亡閃電彎」改善工程原定1年完工，近日提前近3個月通車完工。圖／新北市養工處提供
新北大橋機車道「死亡閃電彎」改善工程原定1年完工，近日提前近3個月通車完工。圖／新北市養工處提供
新北大橋機車道「死亡閃電彎」改善工程原定1年完工，近日提前近3個月通車完工。圖／新北市養工處提供

三重 車道

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