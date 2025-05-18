先嗇宮神農文化祭邀陸團表演引關注 民代：純交化交流 與政治無關

新北三重信仰中心先嗇宮17日至23日一連7天辦神農文化祭，結合藥膳饗宴、非遺技藝與宗教祈福，邀請中國大陸非物質文化遺產「打鐵花」、「八音會」與「英歌舞」來台演出，正值兩岸敏感時機，外界質疑有統戰疑慮。先嗇宮回應，純屬文化交流、表演，無關政治。

昨晚打鐵花、八音會、英歌舞等表演率先登場，有超過2000人參加，今晚先嗇宮神農文化祭暨建宮271周年宮慶開幕，新北副市長朱惕之將出席。

先嗇宮主委李乾龍說，每年農曆4月26日恭祝神農大帝萬壽聖辰，是先嗇宮一年一度重要大典。今年文化祭從5月17日登場，昨晚辦開幕式與神農藥膳宴，今晚是另一個重頭戲，八音會等團體仍有演出。

據了解，此次從對岸來交流的山西省打鐵花、廣東省英歌舞等團隊約70人，台灣當局審查後，有台辦系統背景人士都沒放行。該團體除了在新北演出，接下來19日將前往苗栗、21日到嘉義市演出。

新北市議員王威元說，先嗇宮多年來持續創新，在傳統文化與現代教育之間找尋平衡點，政治歸政治、宗教歸宗教，不需要相互干擾。