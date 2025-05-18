我的大願力在哪裡？侯友宜今上法鼓山 分享內心3個願望

新北市長侯友宜今天到法鼓山參加「朝山、浴佛、禮觀音」活動，方丈果暉法師贈送創辦人聖嚴法師「有大願力」復刻墨寶互勉。侯友宜說，「看了老半天，我的大願力在哪裡？」接著與現場信徒分享，他內心深處的的三個心願，

位在新北市金山區的法鼓山世界佛教教育園區，17、18日舉辦佛誕慶典，侯友宜等地方人士今天應邀與果暉法師出席浴佛法會，同為社會大眾祈願平安、健康、快樂與幸福。

果暉法師為信徒開示時說，浴佛是佛教徒為慶祝釋尊降生人間成佛，感恩佛陀教導眾生學習以慈悲、智慧，做利己利人的修行。法鼓山今年以「有大願力」和大眾共勉，祈願人心和善、家庭和樂、社會和諧、世界和平。

侯友宜接著致詞時說，看到墨寶想到聖嚴法師，也想到果暉法師的期待，「我看了老半天，我的大願力在哪裡？」他想了一下，他有3個大願力跟各位分享。

第1個大願力是每一個人的心做起，所有人都用感恩的心情來看對方，用正向看待對方，相信對方也會給予正向（對待）。什麼事情都從本身開始做起，學菩薩的心情，可以幫忙就幫忙一下，他當市長，很多機會可以幫助更多人，就要更努力、更熱情。所以第1個願力是從我們的初心，從我們的善念開始，讓我們周邊的人感受正向的力量。

侯友宜說，他的第2個期待是現在的台灣，有人感覺「實在是亂遭遭，你一句、我一句」，他覺得這樣不好。他常說台灣是我們自己的，我們想國泰民安，本身就要創造更多的社會和諧。社會和諧就是大家不要對立，不要有仇視，更重要的，都是用心來看別人，看誰需要別人幫忙。

侯表示，小孩子、老人還是比較辛苦，需要我們幫忙的身心障礙者，來幫忙他們，多談這些議題，社會自然和諧。所以他期待國泰民安、社會祥和，讓台灣內部更能夠凝聚所有善的力量，帶動國家永續的發展。

侯友宜說，台灣社會和諧、永續的走下去，如果凝聚所有的力量，為下一代的子孫打拚，台灣就會跨向國際，跟國際結合，用國際的力量，讓台灣更站得住，國際更有力量讓我們在國際上能站有一席之地，也能夠締造世界和平很重要的支持力量，這就是我最重要、最後的（第3個）期待。