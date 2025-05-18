被遺漏？文山南環Y4百戶未納都更公劃 里長：變7599孤兒

台北市長蔣萬安喊大都更，不過位於文山區環狀線南環段Y4、Y3站交接的木柵路一段，有上百戶居民沒畫入7599公劃區、還有主幹道之一木新路兩側零劃定，遭居民質疑不能大小眼，陳情文山區部分地區是否成為7599公辦都更政策孤兒？

北市府去年12月9日都市更新地區暨擬定都市更新計畫案，除南港區許多區域被劃定面積小，引發里長反彈，文山區也有許多區域未被劃入，里長地方不滿。

文山區華興里長陳峙穎說，根據北市府現行的劃定標準表，各區一體適用，但卻未分區檢討與均衡各區比例，造成台北市區交通便捷商業活絡地區的大面積劃定、與其他區域有高度懸殊。尤其市長蔣萬安積極推動7599公辦都更，對民眾來說，必須被劃入公劃區，才符合最基礎門檻，但如果民眾已經意願、並提出有劃入需求，為何還要大小眼？若還要民眾自行劃定，要自行找專業團隊申請增加都更成本，不就跟蔣萬安推動7599用意背道而馳？

他舉華興里為例，多處因鄰近南環Y4站周遭已有被劃定公劃區，不過卻有一部份被遺漏，包括木柵路一段323號至335巷、舊永建國小後方試院路4巷及191巷周遭、辛亥路六段80巷到100巷間、試院路144巷到154巷間應納入公劃區，目前這些屋況都非常老舊，屋齡約快50年，甚至前年還曾發生火警，因老舊社區巷弄小救災相當困難。

「都市更新應該是要讓民眾門檻降低，為何政府卻一刀就劃下去？」陳峙穎說，對文山區這塊被遺漏的居民來說，如果沒有被畫定公劃區區，就等同被排除在7599政策外，不能走公辦都市更新，變成要自己找建商，自己找危老推動師，但對許多民眾來說，都市更新推不動，就是對民間建商不信任。希望是否能重新檢討。

對此，北市更新處表示，已收受里長陳情，召會審議時將邀請里長出席表達意見，後續全案會依北市都市計畫委員會審議決議結果辦理。