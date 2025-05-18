二手衣回收變調 宜蘭、竹市改以回收車為主

變賣舊衣是社福團體收入來源之一，舊衣回收、管理流程卻是挑戰。有民眾缺乏公德心，把回收箱當家用垃圾桶，常見破爛內衣褲，甚至被倒廚餘，成為回收團體的大災難。宜蘭、竹市近年改以環保局資源回收車為主，街頭看不到舊衣回收箱，有民眾認為少了髒亂點，也有人嘆不便。

社團法人新北市土城區身障自立協會總幹事曾肇基說，該團體回收的舊衣約6成整理後外銷泰國、柬埔寨，剩餘4成有一半是無法使用的垃圾，其餘當抹布再利用。他坦言，街頭回收箱常見夾帶廚餘、一般垃圾，「一包廚餘扔進去，整箱衣服都髒掉了」。不時可見遊民或經濟拮据者翻找回收桶，曾肇基不介意，他說「睜一隻眼閉一隻眼讓他們拿，比丟在垃圾堆浪費好。」

曾肇基表示，協會從事舊衣回收近20年，過去多雇用身心障礙者做分類、整理作業，近年高齡者逐漸退出，轉為雇用二度就業者，讓弱勢民眾能自給自足。

新北市愛心會也是新北舊衣回收箱的大戶，愛心會林姓理事說，舊衣回收箱投放地點以人口密集區為主，為善盡管理責任，通常2天清理一次，農曆春節前是旺季，會提高清理密度。考量停車需求，通常在清晨或深夜離峰時段收運。林姓理事說，難免會遇到惡搞或NG行為，包括投入廚餘、生鮮等，也有人很迷糊連手機、鑰匙、證件都放進去，會設法物歸原主。

舊衣回收箱地點常在公園轉角處、大型社區周邊，為避免淪為髒亂點妨礙市容，新北環保局去年修訂「新北市舊衣收集再利用設施設置管理要點」，根據違規態樣，改善期由原本1周至1個月，縮短為2至7天，違規嚴重將撤銷點位，陸續有9處因影響交通及髒亂問題被撤銷，今年有2處未申請核准就擺放的回收箱遭環保局施鐵腕清除。

板橋華德里長陳寶銓說，對人口密集、出租套房多的區域來說，舊衣回收箱是便民設施，也照顧弱勢，管理得宜能創造多贏。

基隆委由身心障礙團體設置回收箱，近3年回收量分別為505、753、603公噸，去年每個回收箱平均有一半是「垃圾 」，後續整理相當耗心力。

民眾使用舊衣回收箱遭夾傷事件也時有所聞，2022年，基隆七旬黃姓婦人為撿回誤投入舊衣回收箱的手機，不慎掉落回收箱受困。事發後，基隆市環保局為防止再發生類似意外，宣布回收箱投入口長、寬應小於45公分，若超過須設緊急逃出口，且可從內部打開。

環保局表示，部分團體為方便民眾投放袋裝舊衣物，投入口不會太小，為防有人投入舊棉被，也不能設計太大。

但在新竹市、宜蘭街頭已看不到舊衣回收箱，新竹市環保局在2021年3月31日廢止「舊衣收集再利用設施管理辦法」，取消舊衣回收箱政策，除交給環保局車輛清運，民眾若有捐贈需求，可自行聯繫社福團體。

竹市取消舊衣回收箱政策後，不少市民仍有舊衣回收需求，紛紛至環保局網站問「舊衣回收箱能恢復嗎？要回收衣服好難」。竹市環保局說明，舊衣物屬新竹市公告回收資源物，需妥善打包提交給資源回收車，可回收項目為上衣、褲子、裙子、外套、洋裝等；不可回收項目包括貼身內衣褲、髒汙破損衣物、鞋子、布偶、包包、棉被、枕頭、床單等，歸類為一般垃圾，可交給垃圾車。環保局也配合百貨公司辦舊衣回收活動，部分活動將回收衣物統一交付合法回收處理業者。

新竹郭姓市民說，街頭舊衣回收箱容易衍生亂象，失去原本的美意。孫姓市民說，無法就近投放舊衣到回收箱初期有些困擾，目前做法是打包後寄給公益團體。