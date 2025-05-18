快訊

汪小菲二度結婚！網發現1點「與14年前大S婚禮」情況一樣

川普轟Walmart拿關稅藉口漲價！嗆「應與中國喬好由誰吞下關稅」

花蓮某國中女老師疑遭勒斃 下半身衣褲被褪下陳屍住處

聽新聞
0:00 / 0:00

舊衣回收價格直直落 雙北業者嘆：快變夕陽「慘」業

聯合報／ 記者王慧瑛張策洪子凱／連線即時報導
舊衣回收的分類、整理相當依賴人力，工作人員站在篩選流水線兩側，初看品質沒大問題就放進籃子內，會再經過一道細篩程序。記者黃義書／攝影
舊衣回收的分類、整理相當依賴人力，工作人員站在篩選流水線兩側，初看品質沒大問題就放進籃子內，會再經過一道細篩程序。記者黃義書／攝影

快時尚、電商市場蓬勃，舊衣回收量攀升，舊衣回收價格卻持續低迷。雙北舊衣回收業者都談到，因利潤愈來愈薄，幾乎快走向政府補貼，變夕陽慘業。環境部表示，近年發展中國家經濟水平提升，二手衣出口行情逐年下降，加上處理舊衣成本攀升，將推動設置智慧分選設施，提高材質辨識及分選效率。

環境部資源循環署統計，去年台灣整體舊衣回收量約8.2萬公噸，其中當二手 衣內外銷約3.5萬公噸，作為擦拭布及填充料約2.8萬公噸，當固體再生燃料能源化約1.4萬公噸，焚化處理約0.5萬公噸。

全台舊衣回收箱有4816個，其中新北環保局列管就有2380個，加上清潔隊收運的舊衣，新北2021年回收量4724噸，2023年達7023噸，2024年7798噸攀上新高。

走進新北樹林區俊英街靜巷內一處鐵皮倉庫，200多坪大舊衣回收廠內沒有冷氣，夏天熱氣蒸騰，20多名員工忙進忙出，上午9時許，貨車將清晨從雙北街頭回收箱取回的舊衣載回工廠，篩選流水線兩側站6名婦人，初看品質沒大問題就放進籃子內，準備下午再細篩。

一旁有工作人員幫忙處理縫釦子等瑕疵，領班林姓婦人在舊衣廠工作20多年，她說，很多衣物吊牌仍在，根本沒穿過，整理後，透過跳蚤市場等管道，能流向有需要的人，發揮剩餘價值。

新北72歲男子湯劍雄從事舊衣回收業逾40年，處理雙北舊衣回收箱衣物，他說，從舊衣可看出庶民經濟情況，40年前台灣經濟起飛，進回收廠衣服幾乎有8、9成新，當時大陸經濟較差，台灣二手衣賣大陸很夯，「賣1貨櫃賺2個貨櫃」，近年二手衣流向有改變，外銷衣物銷往東南亞、非洲，通常冬衣賣孟加拉、巴基斯坦，夏衣銷往菲律賓等國，次級品送往印度，當地會再分類一次，部分將抽紗再利用

「當年舊衣回收是門好生意，如今利潤愈來愈薄，幾乎快走向政府補貼了。」湯劍雄說，品質較好的賣到跳蚤市場，外銷、次級品流向細分類廠，疫情前每公斤賣價3至5元，疫情嚴峻時期，回收箱被封箱，回收市場幾乎凍結，疫情後漸回升到目前每公斤1至2元。他說，二手衣回收商賺的是辛苦錢，配合的夥伴也都是「老人工」。

另有舊衣回收業者說，揮別疫情後，舊衣市場仍持續低迷，舊衣如果沒經過分類，業界術語稱為「原料」，賣給同業每公斤6至7元，15年前行情是每公斤15元，等於是腰折砍價。

北市一名舊衣回收業者說，近年回收利潤愈來愈低，同業陸續退場，原因包含國外對回收衣物品質要求提高，早期8、9成新衣物每公斤可賣到3至5元，目前剩1至2元，有汙漬等缺陷可能不收，加上運費等成本墊高，利潤不如當年。

該業者說，除利潤降低，無法轉售的回收衣要自行處理送到焚化爐，已經沒有盈利，還要花錢處理垃圾，淪為賠本生意，希望主管機關能看到他們的困境，協助去化問題。

資源循環署官員表示，衣褲多為混紡材質，依現行再生技術無法循環再製，加上發展中國家經濟水平轉好，二手衣出口行情下降， 業者處理舊衣成本逐年攀升，都是業者正面臨的挑戰。為推動紡織品資源循環，提升回收品質並協助去化廢舊衣，除鼓勵服飾業、百貨業回收舊衣，也建議舊衣回收業、纖維再生業者使用智慧分選設施，優化材質辨識及分選效率，也推動纖維再生產品（如衣纖木、再生家具），廢舊衣SRF能源化再利用也是一途。

舊衣回收的分類、整理相當依賴人力，工作人員站在篩選流水線兩側，初看品質沒大問題就放進籃子內，會再經過一道細篩程序。記者黃義書／攝影
舊衣回收的分類、整理相當依賴人力，工作人員站在篩選流水線兩側，初看品質沒大問題就放進籃子內，會再經過一道細篩程序。記者黃義書／攝影
舊衣回收的分類、整理相當依賴人力，工作人員站在篩選流水線兩側，初看品質沒大問題就放進籃子內，會再經過一道細篩程序。記者黃義書／攝影
舊衣回收的分類、整理相當依賴人力，工作人員站在篩選流水線兩側，初看品質沒大問題就放進籃子內，會再經過一道細篩程序。記者黃義書／攝影
舊衣回收的分類、整理相當依賴人力，工作人員站在篩選流水線兩側，初看品質沒大問題就放進籃子內，會再經過一道細篩程序。記者黃義書／攝影
舊衣回收的分類、整理相當依賴人力，工作人員站在篩選流水線兩側，初看品質沒大問題就放進籃子內，會再經過一道細篩程序。記者黃義書／攝影
許多進到舊衣回收場的衣物吊牌仍在，整理後，透過跳蚤市場等管道，能流向有需要的人，發揮剩餘價值。記者黃義書／攝影
許多進到舊衣回收場的衣物吊牌仍在，整理後，透過跳蚤市場等管道，能流向有需要的人，發揮剩餘價值。記者黃義書／攝影
新北72歲男子湯劍雄從事舊衣回收業逾40年，對舊衣回收業生態、利潤的改變，觀察很深。記者黃義書／攝影
新北72歲男子湯劍雄從事舊衣回收業逾40年，對舊衣回收業生態、利潤的改變，觀察很深。記者黃義書／攝影
舊衣回收的分類、整理相當依賴人力，工作人員站在篩選流水線兩側，初看品質沒大問題就放進籃子內，會再經過一道細篩程序。記者黃義書／攝影
舊衣回收的分類、整理相當依賴人力，工作人員站在篩選流水線兩側，初看品質沒大問題就放進籃子內，會再經過一道細篩程序。記者黃義書／攝影
舊衣回收的分類、整理相當依賴人力，工作人員站在篩選流水線兩側，初看品質沒大問題就放進籃子內，會再經過一道細篩程序。記者黃義書／攝影
舊衣回收的分類、整理相當依賴人力，工作人員站在篩選流水線兩側，初看品質沒大問題就放進籃子內，會再經過一道細篩程序。記者黃義書／攝影
舊衣回收的分類、整理相當依賴人力，工作人員站在篩選流水線兩側，初看品質沒大問題就放進籃子內，會再經過一道細篩程序。記者黃義書／攝影
舊衣回收的分類、整理相當依賴人力，工作人員站在篩選流水線兩側，初看品質沒大問題就放進籃子內，會再經過一道細篩程序。記者黃義書／攝影
舊衣回收場內，角落一隅有工作人員幫忙處理縫釦子等瑕疵。記者王慧瑛／攝影
舊衣回收場內，角落一隅有工作人員幫忙處理縫釦子等瑕疵。記者王慧瑛／攝影

新北 疫情

延伸閱讀

不是板橋？新北「最富里」南勢里奪冠！「機能+就業+學區」房價超有撐

新北樂活節牽罟趣 百人體驗古老漁港 還看到「蹦火仔」

八里筍園疑綠鬣蜥、綠水龍現蹤 新北：可通報移除

新北市府強制斷蘆洲無照網咖水電

相關新聞

被遺漏？文山南環Y4百戶未納都更公劃 里長：變7599孤兒

台北市長蔣萬安喊大都更，不過位於文山區環狀線南環段Y4、Y3站交接的木柵路一段，有上百戶居民沒畫入7599公劃區、還有主...

「台北深夜食堂」才開幕 爆消防安檢不合格

北市公有士林市場地下美食街上月化身「台北深夜食堂」，重新開幕不到1個月，卻被發現環境髒亂、電線裸露、消防等各種問題，甚至...

舊衣回收價格直直落 雙北業者嘆：快變夕陽「慘」業

快時尚、電商市場蓬勃，舊衣回收量攀升，舊衣回收價格卻持續低迷。雙北舊衣回收業者都談到，因利潤愈來愈薄，幾乎快走向政府補貼...

二手衣回收變調 宜蘭、竹市改以回收車為主

變賣舊衣是社福團體收入來源之一，舊衣回收、管理流程卻是挑戰。有民眾缺乏公德心，把回收箱當家用垃圾桶，常見破爛內衣褲，甚至...

台北士林夜市15街 議員盼打造台版狸小路

士林夜市人潮滿滿，但夜市「心臟地帶」大東路15街顯得冷清，里長認為士林夜市不該只有一、兩處繁榮，議員建議可打造成類似日本...

新北市新店第二運動中心 議員反對蓋在榮工廠

新北市新店區第二國民運動中心傳出建在榮工廠都更案現址，與第一國民運動中心相距僅2.3公里，地方議員認為不利新店均衡發展，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。