舊衣回收價格直直落 雙北業者嘆：快變夕陽「慘」業

快時尚、電商市場蓬勃，舊衣回收量攀升，舊衣回收價格卻持續低迷。雙北舊衣回收業者都談到，因利潤愈來愈薄，幾乎快走向政府補貼，變夕陽慘業。環境部表示，近年發展中國家經濟水平提升，二手衣出口行情逐年下降，加上處理舊衣成本攀升，將推動設置智慧分選設施，提高材質辨識及分選效率。

環境部資源循環署統計，去年台灣整體舊衣回收量約8.2萬公噸，其中當二手 衣內外銷約3.5萬公噸，作為擦拭布及填充料約2.8萬公噸，當固體再生燃料能源化約1.4萬公噸，焚化處理約0.5萬公噸。

全台舊衣回收箱有4816個，其中新北環保局列管就有2380個，加上清潔隊收運的舊衣，新北2021年回收量4724噸，2023年達7023噸，2024年7798噸攀上新高。

走進新北樹林區俊英街靜巷內一處鐵皮倉庫，200多坪大舊衣回收廠內沒有冷氣，夏天熱氣蒸騰，20多名員工忙進忙出，上午9時許，貨車將清晨從雙北街頭回收箱取回的舊衣載回工廠，篩選流水線兩側站6名婦人，初看品質沒大問題就放進籃子內，準備下午再細篩。

一旁有工作人員幫忙處理縫釦子等瑕疵，領班林姓婦人在舊衣廠工作20多年，她說，很多衣物吊牌仍在，根本沒穿過，整理後，透過跳蚤市場等管道，能流向有需要的人，發揮剩餘價值。

新北72歲男子湯劍雄從事舊衣回收業逾40年，處理雙北舊衣回收箱衣物，他說，從舊衣可看出庶民經濟情況，40年前台灣經濟起飛，進回收廠衣服幾乎有8、9成新，當時大陸經濟較差，台灣二手衣賣大陸很夯，「賣1貨櫃賺2個貨櫃」，近年二手衣流向有改變，外銷衣物銷往東南亞、非洲，通常冬衣賣孟加拉、巴基斯坦，夏衣銷往菲律賓等國，次級品送往印度，當地會再分類一次，部分將抽紗再利用

「當年舊衣回收是門好生意，如今利潤愈來愈薄，幾乎快走向政府補貼了。」湯劍雄說，品質較好的賣到跳蚤市場，外銷、次級品流向細分類廠，疫情前每公斤賣價3至5元，疫情嚴峻時期，回收箱被封箱，回收市場幾乎凍結，疫情後漸回升到目前每公斤1至2元。他說，二手衣回收商賺的是辛苦錢，配合的夥伴也都是「老人工」。

另有舊衣回收業者說，揮別疫情後，舊衣市場仍持續低迷，舊衣如果沒經過分類，業界術語稱為「原料」，賣給同業每公斤6至7元，15年前行情是每公斤15元，等於是腰折砍價。

北市一名舊衣回收業者說，近年回收利潤愈來愈低，同業陸續退場，原因包含國外對回收衣物品質要求提高，早期8、9成新衣物每公斤可賣到3至5元，目前剩1至2元，有汙漬等缺陷可能不收，加上運費等成本墊高，利潤不如當年。

該業者說，除利潤降低，無法轉售的回收衣要自行處理送到焚化爐，已經沒有盈利，還要花錢處理垃圾，淪為賠本生意，希望主管機關能看到他們的困境，協助去化問題。