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新北市新店第二運動中心 議員反對蓋在榮工廠
新北市新店區第二國民運動中心傳出建在榮工廠都更案現址，與第一國民運動中心相距僅2.3公里，地方議員認為不利新店均衡發展，強烈反對。體育局稱，僅是選項之一，可建樓地板面積1萬2000到1萬5000平方公尺的土地都會考量。
議員劉哲彰說，新店分為左、右兩岸，人口相當，各約15萬人口，榮工廠是新店第二國民運動中心選項之一，地點與第一國民運動中心都在右岸，無法照顧到左岸安坑地區居民，民眾還要花半小時到右岸通勤，對在地居民或年長者都不便。
他說，兩中心緊鄰，還可能造成嚴重交通堵塞，體育局蓋第二國民運動中心要傾聽地方需求，「放榮工廠我絕對反對！」
體育局強調，榮工廠是考量地點之一，目前未定案。
體育局說，安坑地區運動需求，短期將先從小型運動中心方向籌建，如健身房、特色課程教室，小型運動中心與第二國民中心籌建不衝突。
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