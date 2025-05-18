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台北士林夜市15街 議員盼打造台版狸小路

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市士林區大東路15街連貫基河路及大東路，在地議員陳賢蔚點出這是士林夜市心臟地帶的通道。圖／陳賢蔚提供
北市士林區大東路15街連貫基河路及大東路，在地議員陳賢蔚點出這是士林夜市心臟地帶的通道。圖／陳賢蔚提供

士林夜市人潮滿滿，但夜市「心臟地帶」大東路15街顯得冷清，里長認為士林夜市不該只有一、兩處繁榮，議員建議可打造成類似日本狸小路商店街，產發局允諾盡可能協助，但要凝聚在地共識，也要找出商業潛力。

大東路15街連貫基河路及大東路，在地議員陳賢蔚認為是夜市商家重要聚集地，現況卻是頂棚雜亂、路面破舊且坑洞積水一大堆、日間採光不良等問題，地方向他和義信里長許立丕陳情。

許立丕說，大東路15街以前販售百貨、服飾、日韓公仔等，隨著士林市場地下美食街開張，這條路更成捷徑。疫情後，比較少人逛美食街，大東路15街漸漸沒落；士林夜市要成為完全體，首先要改造大東路15街，連接大東路的安平街、少年街，才能重返榮景。

陳賢蔚建議，可參考日本北海道札幌狸小路商店街的模式，當地200間店家、7個街區總長900公尺，有完整拱廊及露天座位區；15街優勢在於地點佳、劣勢為商家數量少，機會是在地商圈有意願合作，威脅是市府相關局處分工不清，市場處、商業處分工有隔閡，不利在地商圈經營。

產發局長陳俊安表示，市府會盡可能協助發展，仍需確認當地自理組織是否凝聚共識、早期設的雨棚換新是否會觸及建築法規及未來商業潛力為何等面向，將與市場處、商業處進一步討論。

北海道 士林夜市

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