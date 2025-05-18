台北深夜食堂才開幕 爆消防安檢不合格

北市公有士林市場地下美食街上月化身「台北深夜食堂」，重新開幕不到1個月，卻被發現環境髒亂、電線裸露、消防等各種問題，甚至被消防局貼上不合格場所公告，面臨罰款。市場處允諾精進管理模式，也會督促廠商盡速修復。

士林市場地下美食街2011年啟用，市場處與經濟部斥資約1億元，費時1年半整修，包含入口電扶梯玻璃屋、B1室內天花板及地板更新、600+標準座席與自助回收台、洗手台等，4月25日重磅回歸，盼成觀光客必訪的「深夜食堂」。

國民黨議員秦慧珠指出，5月13日發現出入口環境髒亂、樓梯間的電線裸露，美食街的天花板鬆動，不時可見電器開關線垂墜，垃圾散落地上，餐車、推車與椅子隨意擺放，垃圾桶未有回收分類標示，洗手台汙垢多，火警標示燈損壞，緊急照明被遮蔽，也有8件桌椅擁擠、蚊蟲過多和衛生問題等投訴。

市場處長黃宏光回應，消防、衛生等部分，市場處有請廠商、士林市場自治會、物管公司去了解，務必於短時間改善完竣，後續加強宣導攤商觀念、消費者習慣，已請自治會溝通，精進管理模式，2周內改善。

另外，消防局也張貼「建築物消防安全檢查不合格場所」公告，吸引不少民眾圍觀。

消防局表示，5月14日派員到場檢查，發現火警分區迴路故障及火警標示燈故障，依消防法第37條第1項開立舉發單，並限期5月24日改善此系統式故障，可處場所管理權人2萬元以上30萬元以下罰鍰；屆期未改善，得按次處罰，甚至予以30日以下的停業或停止使用的處分。

市場處回應，經消防局開立限期改善通知單，市場處立即派員到場察看，要求消防廠商進場修繕；後續督促廠商盡速修復，也要求現場物管公司及時通報。