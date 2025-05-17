新北樂活節牽罟趣 百人體驗古老漁港 還看到「蹦火仔」

2025新北樂活節牽罟趣活動今天開幕，邀請百人牽罟（拉網），體驗早年捕魚方式。後續將再與萬里區公所、新北市溫泉觀光協會，在萬里下寮海灘舉辦2場牽罟活動，持續推動珍貴捕魚技法，拓展北海岸觀光。

金山區公所表示，牽罟捕魚是利用魚群最密集靠岸的時候，由一艘舢舨把曳地網撒到海裡，兩端固定在岸邊，魚群被圍住後，再由岸上人力將魚網拉上岸，凡是參與的人都能分到一些漁獲。

今年首場牽罟趣活動在金山中角灣衝浪基地沙灘舉辦，金山區長劉昌松表示，北海岸的海洋資源非常豐富，透過牽罟活動，可以讓民眾體驗北海岸特有捕魚文化。活動期間還特別安排金山蹦火漁船，在沙灘外海演示百年磺火漁法「蹦火仔」捕魚技法，讓前來體驗的民眾認識全台灣獨有的磺火漁業。