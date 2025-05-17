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八里筍園疑綠鬣蜥、綠水龍現蹤 新北：可通報移除

中央社／ 新北17日電

新北市農民今天下午在八里區的竹筍園，看到1隻比貓還大的疑似綠鬣蜥、或綠水龍，瞬間跑走。農業局說，每年捕捉綠水龍約百餘隻，綠鬣蜥並未在新北建立族群，農民發現可通報。

新北市洪姓農民今天下午告訴中央社記者，在八里的竹筍園看到疑似綠水龍或綠鬣蜥，形體比貓還要大隻；他形容「超大隻的，跑得好快」。因逃跑速度快，來不及拍下影像。

新北市農業局表示，綠水龍又稱「亞洲水龍」，是爬樹能力相當強的半水棲蜥蜴，雄蜥全長最大可達95公分，屬於外來入侵物種。

因綠水龍幼體外型很像綠鬣蜥，民眾容易搞混。綠水龍全身翠綠色，很受歡迎。但牠長大後，個性兇猛食量又驚人，容易遭飼主棄養。農業局說，由其體型大、繁殖力強，在野外對本土原生物種及生態環境威脅不小。

因兩者外觀相似，農民今天在山區園內發現的物種，無法確定為何；農業局以文字回應中央社記者詢問表示，目前新北綠鬣蜥為偶見，不似南部出現野外入侵氾濫。

市府說，新北綠鬣蜥零星出現在公園、學校，推測為飼養逸出，並未建立野外族群；若發現時，一樣比照中央綠鬣蜥移除標準。近3年經由民眾通報，派員到場移除綠鬣蜥共5隻。

至於八里較常出現的為綠水龍，農業局說，自102年起，持續委託專業團隊執行新店安坑及紅水仙溪（林口、八里）綠水龍監測、調查與移除。每年捕捉數量穩定約百餘隻，數量已初步控制；移除的綠水龍屍體，提供嘉義大學做學術使用。

農業局表示，農民若發現綠鬣蜥或綠水龍，可以通報1999，將派專業移除人員前往調查並移除，以防止外來入侵物種擴散，維護當地物種生存環境，避免造成生態危機。

綠鬣蜥 農民

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