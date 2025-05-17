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新北市府強制斷蘆洲無照網咖水電

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

為遏止網咖業者無照經營，新北市政府公共安全稽查小組於15日針對蘆洲區無照網咖執行斷水、斷電，祭鐵腕取締打擊惡意違規且拒不改善的業者，以維護民眾居住安寧及安全。

經發局表示，新北市自民國100年起列管無照網咖業者，並全面依法查處，多數無照業者均已自行停歇業或經輔導取得合法執照，截至113年底，列管合法網咖共75家，未有無照經營業者。近期查獲蘆洲區有網咖業者未經許可營業，經裁處及命令停止營業後，業者透過更換負責人方式，規避累計之加重處罰，新北公安小組15日突擊檢查，發現業者仍有營業事實，立即採取斷水、斷電之積極措施，打擊惡意違規且拒不改善的業者，達到全市零無照網咖的目標，違反者處新臺幣3萬元以上10萬元以下罰鍰，並命令停止營業。

經發局呼籲，經營資訊休閒業需要遵守新北市資訊休閒業管理自治條例，凡經查獲一律依法裁處，情節重大者會立即採取必要強制作為，以展現市府貫徹公權力的決心與魄力，請業者勿抱持僥倖心態、以身試法。民眾在選擇資訊休閒業服務時，也應優先選擇合法登記、管理完善之場所，共同維護安全、健康的消費環境。

聚傳媒

命令 查處

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