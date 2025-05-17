台南美女議員邀逛「浪愛」市集 哈士奇渴望有人帶牠回家

台南市議員曾之婕、與東區龍山里長許福銘，攜手台南市流浪動物愛護協會，今明兩天在龍山里舉辦「丸市集蚤の市－浪愛循環龍山里」，藉由結合愛心、環保與動物認養的活動，請市民一起伸出援手保護無家可歸的毛小孩。

這次「浪愛循環」活動集結超過100個環保友善的特色攤位，提供豐富多樣的商品與手作體驗，讓民眾可以「逛好逛滿」，現場更設有與愛護動物協會合辦的流浪動物送養平台，特別是台南市動物防疫保護處所屬的灣裡收容所的「浪浪」，也搭乘認養專車前來參與送養活動。

活動中最受矚目的，是大型犬哈士奇「熊五吉」的現身。牠是翻滾吧狗骨頭救援的第131隻浪浪，當時被發現時遍體骯髒、獨自在巷弄中覓食，如今在悉心照料下重新煥發生機，等待有緣人將牠帶回溫暖的家。另一位送養明星「小四眼」，是一隻曾奄奄一息倒臥在草叢中的浪浪，在愛爸的細心照顧下重拾健康，也在現場尋覓幸福歸屬。

此外，活動期間由在地網紅甜點品牌「Chun純薏仁。甜點。」提供限量紅薏仁茶，凡女性友人同行者，皆可至「兄弟姊妹攤」免費領取沁涼飲品。

主辦單位表示，希望透過市集的熱鬧氛圍，喚起大眾對動物議題的關注，使「浪愛」能夠真正「循環」於社區之中，歡迎民眾一同到龍山里，用行動支持收容所的毛孩子，一起為牠們尋找幸福的家。