新北環保小局長計畫邁入第12年 劉和然：種下改變未來種子

新北市推動「環保小局長計畫」今年邁入第12年，今天舉行本屆最終堂「環保行動小公民」，由新北市副市長劉和然擔任主講人，以自身深厚的環保與行政歷練，與全市小局長們對談互動，孩子在空汙、能源議題腦力激盪，希望為未來留下解方。

劉和然表示，環境教育的意義不僅在於知識的傳遞，更重要的是開始行動。環保行動可以是解決環境問題的解方，也可以是阻止汙染的發生，更可以是生活中的小習慣。

劉和然說，「環保小局長計畫」，從推動之初就強調一定要傳遞小局長可以使用到的環保知識，並且要讓身邊的人響應，政策的改變需要時間與溝通，但最深遠的改變，來自一代人的價值選擇，小局長們正是改變及行動的起點。

本次課程中，小局長們踴躍分享一整年來的學習心得與環保行動成果，文德國小李奕瑤認為很開心能夠在小局長的課程中與來自不同學校的朋友一同學習環境保護相關知識；麗園國小陳育彥認為希望未來能夠到課程中體驗到的食物銀行盡一分心力，協助將食物資源進行有效分配並減少食物的浪費；三芝國小陳妍錚則表示對於在學校中學習不到的環保課程印象深刻，並會將相關知識帶給身邊的朋友與家人，一同實踐環境永續。

提問部分，十分國小詹佩穎認為平溪的天燈觀光推廣與環境保護間還需要有更完整的公民對話討論；平溪國小王詩晴希望能夠透過無車日的舉辦，藉由搭乘大眾運輸工具降低移動汙染源的排放量。

劉和然說，環保不只是環境科學，更是人與社會的對話，是生活中每一個選擇的累積，他也分享自己日常生活中的小撇步自備餐具、簡化消費、拒絕不必要的包裝，回收只是最後一步，真正的環保要從源頭減量開始，並以身作則讓身邊人看見。

新北市環保局表示，計畫至今已培育1168位小局長，課程設計涵蓋環境知識建立、實地體驗與行動轉化，逐步厚植學生的永續素養。期盼孩子們能在不同的生活場域發揮影響力，為城市永續注入新力量。