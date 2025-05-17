士林夜市心臟地帶「冷清清」 地方盼打造成台版狸小路商店街

台北知名觀光景點士林夜市人潮滿滿，相形之下，藏身其中的大東路15街顯得冷清，里長認為士林夜市不該只有一、兩個地方繁榮，與商圈有意重振過往繁榮，盼與市府一起打造成特色新商圈，議員建議可打造成類似日本狸小路商店街，產發局允諾主責處理。

大東路15街連貫基河路及大東路，民進黨在地議員陳賢蔚認為是重要的商家聚集地，也是士林夜市心臟地帶的通道，現況卻是頂棚雜亂、路面破舊且坑洞積水一大堆、日間採光不良等不少待解問題，地方2個商圈更找上他與在地義信里長許立丕陳情，4月28日更有一場「士林夜市十五街特色新商圈」協調會。

陳賢蔚建議可參考日本北海道札幌狸小路商店街的模式，當地200間店家、7個街區總長900公尺，還有完整拱廊及露天座位區，公私協力管理公共空間。他以SWOT分析15街優勢在於地點佳、劣勢為商家數量少，機會是在地商圈有意願合作，威脅是市府相關局處分工不清，市場處、商業處分工有隔閡，非常不利在地商圈的營造和經營。

市場處回應，有關形塑特色商圈及廊道、協助輔導「台北市大東路15街商業發展促進會」、「士林夜市觀光發展協會」納入市府相關商圈資源及申請補助計畫，市場處將配合產業局整合分工辦理；商業處說，與市場處秉權責協助士林商圈及夜市發展。產發局長陳俊安表示，將請2位處長共同討論如何整體規畫和考量。

義信里長許立丕說，大東路15街以前販售百貨、服飾、日韓公仔等，適合下雨天逛逛，且隨著有冷氣、廁所的士林市場地下美食街開張，這條路更成了前往捷徑。然而疫情過後，比較少人去逛美食街，大東路、15街也漸漸沒落，現在反而是各式小吃的大南路最為熱鬧。