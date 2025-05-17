快訊

選手證就是VIP！「世壯運優惠懶人包」餐廳、百貨、飯店、手搖飲 最強應援優惠一次看

MLB／道奇不敵天使…大谷陽春砲狙擊前東家第16轟獨占「全壘打王」

聽新聞
0:00 / 0:00

士林夜市心臟地帶「冷清清」 地方盼打造成台版狸小路商店街

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市士林區大東路15街連貫基河路及大東路，在地議員陳賢蔚點出這是士林夜市心臟地帶的通道。圖／陳賢蔚提供
北市士林區大東路15街連貫基河路及大東路，在地議員陳賢蔚點出這是士林夜市心臟地帶的通道。圖／陳賢蔚提供

台北知名觀光景點士林夜市人潮滿滿，相形之下，藏身其中的大東路15街顯得冷清，里長認為士林夜市不該只有一、兩個地方繁榮，與商圈有意重振過往繁榮，盼與市府一起打造成特色新商圈，議員建議可打造成類似日本狸小路商店街，產發局允諾主責處理。

大東路15街連貫基河路及大東路，民進黨在地議員陳賢蔚認為是重要的商家聚集地，也是士林夜市心臟地帶的通道，現況卻是頂棚雜亂、路面破舊且坑洞積水一大堆、日間採光不良等不少待解問題，地方2個商圈更找上他與在地義信里長許立丕陳情，4月28日更有一場「士林夜市十五街特色新商圈」協調會。

陳賢蔚建議可參考日本北海道札幌狸小路商店街的模式，當地200間店家、7個街區總長900公尺，還有完整拱廊及露天座位區，公私協力管理公共空間。他以SWOT分析15街優勢在於地點佳、劣勢為商家數量少，機會是在地商圈有意願合作，威脅是市府相關局處分工不清，市場處、商業處分工有隔閡，非常不利在地商圈的營造和經營。

市場處回應，有關形塑特色商圈及廊道、協助輔導「台北市大東路15街商業發展促進會」、「士林夜市觀光發展協會」納入市府相關商圈資源及申請補助計畫，市場處將配合產業局整合分工辦理；商業處說，與市場處秉權責協助士林商圈及夜市發展。產發局長陳俊安表示，將請2位處長共同討論如何整體規畫和考量。

義信里長許立丕說，大東路15街以前販售百貨、服飾、日韓公仔等，適合下雨天逛逛，且隨著有冷氣、廁所的士林市場地下美食街開張，這條路更成了前往捷徑。然而疫情過後，比較少人去逛美食街，大東路、15街也漸漸沒落，現在反而是各式小吃的大南路最為熱鬧。

許立丕認為，不應該只有大南路、地下美食街繁榮，士林夜市要成為完全體，首先要先改造大東路15街，連接大東路的安平街、少年街才有救，希望能重返往年榮景，甚至可將士林夜市打造成年貨大街，不只現有早市、夜市，未來若有年貨大街，也能吸引人潮。

上月「士林夜市十五街特色新商圈」協調會，議員陳賢蔚、義信里長許立丕、台北市大東路15街商業發展促進會與市府等人到場。圖／許立丕提供
上月「士林夜市十五街特色新商圈」協調會，議員陳賢蔚、義信里長許立丕、台北市大東路15街商業發展促進會與市府等人到場。圖／許立丕提供
台北知名觀光景點士林夜市人潮滿滿，相形之下，藏身其中的大東路15街顯得冷清。圖／陳賢蔚提供
台北知名觀光景點士林夜市人潮滿滿，相形之下，藏身其中的大東路15街顯得冷清。圖／陳賢蔚提供
士林夜市在地義信里辦4月28日「士林夜市十五街特色新商圈」協調會，議員陳賢蔚、里長許立丕、士林夜市觀光發展協會與市府等人到場。圖／許立丕提供
士林夜市在地義信里辦4月28日「士林夜市十五街特色新商圈」協調會，議員陳賢蔚、里長許立丕、士林夜市觀光發展協會與市府等人到場。圖／許立丕提供

士林夜市 年貨大街 美食

延伸閱讀

「台北深夜食堂」 開幕未滿月 爆一連串問題還被罰錢

北捷禁飲食區開放買吃的？闖關議會失敗..未來不能再提

兒童新樂園販賣機只賣飲料沒賣水 北捷：考量環保

綠營赴監院陳情彈劾 蔣萬安霸氣回：由我一個人承擔

相關新聞

台南美女議員邀逛「浪愛」市集 哈士奇渴望有人帶牠回家

台南市議員曾之婕、與東區龍山里長許福銘，攜手台南市流浪動物愛護協會，今明兩天在龍山里舉辦「丸市集蚤の市－浪愛循環龍山里」...

士林夜市心臟地帶「冷清清」 地方盼打造成台版狸小路商店街

台北知名觀光景點士林夜市人潮滿滿，相形之下，藏身其中的大東路15街顯得冷清，里長認為士林夜市不該只有一、兩個地方繁榮，與...

新北環保小局長計畫邁入第12年 劉和然：種下改變未來種子

新北市推動「環保小局長計畫」今年邁入第12年，今天舉行本屆最終堂「環保行動小公民」，由新北市副市長劉和然擔任主講人，以自...

新北石碇包種茶評鑑出爐 陳佳月暌違4年再度抱回特等殊榮

新北石碇區農會日前辦石碇區春季包種茶比賽，經過一番激戰，製茶好手陳佳月脫穎而出奪特等獎，睽違4年再度抱回特等獎榮耀，讓她...

新店第二國民運動中心選在榮工廠？體育局：尚未定案

新北市長侯友宜宣布啟動「第二國民運動中心計畫」，投入58億新建6座第二運動中心，其中新店第二國民運動中心地點傳出榮工廠都...

影／三鶯線施工封閉8年公園今重新啟用 侯友宜：串聯觀光廊帶

捷運三鶯線進度突破87.43%，預計今年底完工，在捷運施工的同時，新北捷運局今於LB09陶瓷老街站旁的公三公園重新開放，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。