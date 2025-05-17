新北石碇包種茶評鑑出爐 陳佳月暌違4年再度抱回特等殊榮

新北石碇區農會日前辦石碇區春季包種茶比賽，經過一番激戰，製茶好手陳佳月脫穎而出奪特等獎，睽違4年再度抱回特等獎榮耀，讓她喜出望外。

新北市農業局說，今年石碇春季包種茶比賽計有592點，由農業部茶及飲料改良場北部分場長蘇彥碩、助理研究員張正桓、新北市農會文山茶推廣中心專員張淑禎任評審，採國際標準進行評比，秤取3公克沖泡5分鐘，從茶葉的外型，以及茶湯的色澤、香氣、滋味，到浸泡後的葉底皆為評審的項目。

經歷3天的初審到複審，評選出特等、頭等、金質獎、銀質獎及優良獎，評鑑賽事最後由石碇區陳佳月拿下特等獎。評審蘇彥碩說，此屆特等獎茶葉翠綠、條索均勻整齊，茶湯水色蜜黃明亮且質地濃稠，帶有濃郁的蘭花、梔子花和柚花香氣，同時伴隨梨、芭樂和香瓜的果香，滋味乾淨平衡，充滿包種茶的特色鮮甜清香，獲獎實至名歸。

特等獎得主陳佳月與丈夫黃佳豪共同經營面積1公頃茶園，每年生產約2000台斤的包種茶及蜜香紅茶，第三度獲包種茶特等獎，同時還囊括頭等、金質及銀質共12個獎次，展現製茶實力。陳佳月與身為製茶第二代的丈夫結婚後才開始接觸茶產業，平日經營石碇老街前的露天廣場咖啡廳，提供自產自銷的冷泡茶及現泡熱茶，練就一身沖茶、品茶好功夫，每年春、冬季會與丈夫一同穿梭在茶園及製茶廠間，上班族兒女也常返家協助。

陳佳月分享，今年製茶期間晴朗少雨又涼爽，配合節氣在清明節後採收茶菁，茶樹葉片特別厚實，自家茶園的產量增加近2成，在濕度較低的早晨採茶，茶菁萎凋走水到晚間深夜才開始熬夜炒茶，十分考驗體力與耐力；此次製茶期間格外喜歡一批花香濃郁的茶葉，開獎時驚喜發現該批茶葉也獲得評審的肯定，相隔4年再度帶回特等獎榮耀。