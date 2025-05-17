新店第二國民運動中心選在榮工廠？體育局：尚未定案

新北市長侯友宜宣布啟動「第二國民運動中心計畫」，投入58億新建6座第二運動中心，其中新店第二國民運動中心地點傳出榮工廠都更案被納入考量地點之一。新北市議員劉哲彰直言，新店第一座國民運動中心位於右岸，左岸安坑地區長期缺乏大型運動場館，榮工廠同樣位於右岸，不利新店地方均衡發展。

體育局長洪玉玲強調，榮工廠是考量地點之一，不過目前尚未定案，只要面積3000-5000平方公尺，可以興建樓地板面積1萬2000到1萬5000平方公尺的土地都會是考量，目前持續尋找媒合中，會盡速確定。

新北市有16座運動中心、2座水上活動中心、13處小型健身房及42座運動天幕，目前板橋、蘆洲第二國民運動中心預計2026年完工，新莊、三重設計規畫中，特色項目分別為室內划船訓練中心、擊劍教室，新店、中和則在選址中。

劉哲彰指出，新店分為左、右兩岸，人口彼此相當，各約15萬人口，現有的第一座國民運動中心蓋在右岸，左岸的安坑民眾若要到右岸運動，至少要花費30分鐘左右通勤，不管是在地居民，還是年長朋友都相當不便。

劉哲彰指出，目前傳出新店榮工廠是第二國民運動中心選項之一，但他認為，此處與第一國民運動中心僅相隔2.3公里，若選在這邊是錦上添花，根本無法照顧到左岸安坑地區居民，且兩座國民運動中心緊鄰，可能造成地方嚴重交通堵塞，放在這邊真的可惜。

劉哲彰認為，體育局蓋第二國民運動中心要傾聽地方需求，但「放榮工廠我絕對反對！」

體育局長洪玉玲指出，第二運動中心用地選擇，有都市更新公益回饋，或公有土地、公園、重畫區面積3000到5000平方公尺、能蓋1萬2000到1萬5000平方公尺樓地板面積的土地為選項；榮工廠都更案是選項之一，但目前尚未定案。

洪玉玲說，對於安坑地區運動需求，短期將先從小型運動中心方向籌建，如健身房、特色課程教室，面積100坪左右就可以先著手，近期已向財政局提出需求，如果地點確定就能夠展開招商。

洪玉玲強調，小型運動中心與第二國民中心籌建不會衝突，不會因為籌建小型運動中心就不蓋第二國民運動中心。