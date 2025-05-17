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影／三鶯線施工封閉8年公園今重新啟用 侯友宜：串聯觀光廊帶

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
侯友宜表示，鶯歌區五座車站鄰近都有特色公園，提升市民生活品質。記者李定宇／攝影
侯友宜表示，鶯歌區五座車站鄰近都有特色公園，提升市民生活品質。記者李定宇／攝影

捷運三鶯線進度突破87.43%，預計今年底完工，在捷運施工的同時，新北捷運局今於LB09陶瓷老街站旁的公三公園重新開放，設置全新共融性遊具，提供不同年齡層的大小朋友玩樂，侯友宜宣布「親子同樂會」一日限定版野餐市集系列活動開跑，市民能在周末假日盡情享受親子共遊的美好時光，也預料公三公園將成為人氣綠意新地標。

侯友宜表示，鶯歌區五座車站鄰近都有特色公園，提升市民生活品質，繼去年新北捷運局首座建造的共融遊具特色「國華公園」啟用後，位於陶瓷老街站旁的公三公園全新遊具也開放使用，由南鶯里長主動認養，並以共融公園為重點，規劃出市民同樂、遊戲、發展能力的空間，設置小朋友喜愛的溜滑梯、盪鞦韆，並導入無障礙設計的蹺蹺板及旋轉盤等遊戲場設施，也有為長輩打造的多項體健設施，如壓腿器、雙人大轉輪、雙人滑步機、三人上肢牽引等設施，要讓公三公園成為所有市民共融共享的友善空間，並成為綠意新地標。

侯友宜說，三鶯線陶瓷老街站四點一線串聯鶯歌觀光廊帶，車站站體、公三公園、公共藝術及陶瓷老街，四個點與三鶯線的四點一線，形塑完整的觀光休憩廊帶。為推廣在地觀光，結合公三公園全新親子共融遊具啟用，今並舉辦一日限定版三鶯綻放 親子FUN享親子同樂會，包含一日市集、奇幻泡泡SHOW、街頭藝人演出、歡樂唱跳秀及親子表演節目等等。

捷運局長李政安說，捷運三鶯線規劃利用高架橋下空間與在地特色，落實三鶯5公園，規劃鶯歌區5座車站通通有公園，打造可近、可親、可及、可享的休憩綠地，除了陶瓷老街站旁的公三公園、國華站的國華公園、還有捷運鶯歌車站附近古鐘樓公園、緊鄰捷運永吉公園站的永吉公園以及鶯桃福德站附近的鳳祥公園。未來三鶯線通車後，將能共享捷運便捷及公園休憩空間，大幅提升周遭市民生活品質。

新北捷運局今於LB09陶瓷老街站旁的公三公園重新開放，設置全新共融性遊具。記者李定宇／攝影
新北捷運局今於LB09陶瓷老街站旁的公三公園重新開放，設置全新共融性遊具。記者李定宇／攝影
新北捷運局今於LB09陶瓷老街站旁的公三公園重新開放，設置全新共融性遊具。記者李定宇／攝影
新北捷運局今於LB09陶瓷老街站旁的公三公園重新開放，設置全新共融性遊具。記者李定宇／攝影
新北捷運局今於LB09陶瓷老街站旁的公三公園重新開放，設置全新共融性遊具。記者李定宇／攝影
新北捷運局今於LB09陶瓷老街站旁的公三公園重新開放，設置全新共融性遊具。記者李定宇／攝影

三鶯線 侯友宜 新北捷運

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