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開幕未滿月！士林夜市美食街爆一連串問題還被罰錢

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「台北深夜食堂」 開幕未滿月 爆一連串問題還被罰錢

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市公有士林市場。記者林佳彣／攝影
北市公有士林市場。記者林佳彣／攝影

公有士林市場地下美食街上月變身「台北深夜食堂」重新開幕，營業不到1個月，卻被發現環境髒亂、電線裸露、消防等各種問題，甚至被消防局貼上不合格場所公告，開罰最少2萬元。台北市市場處允諾改善並精進管理模式，也會督促消防廠商盡速修復。

士林市場地下美食街2011年啟用，市場處與經濟部斥資約1億元，費時1年半整修，包含入口電扶梯玻璃屋、B1室內天花板及地板更新、600+標準座席與自助回收台、洗手台等，4月25日重磅回歸，盼成國內外觀光客必訪的「深夜食堂」。

國民黨議員秦慧珠指出，她團隊5月13日發現出入口環境髒亂、樓梯間的電線裸露，美食街的天花板鬆動且藏有白色箱子，不時可見電器開關線垂墜，垃圾散落地上，餐車、推車與椅子隨意擺放，垃圾桶未有回收分類標示，桌上宣導自助回收台的貼紙小且不少沒回收的餐盤，洗手台汙垢多，火警標示燈損壞，緊急照明被遮蔽。

秦慧珠說，開幕還沒滿月，就有8件民眾投訴衛生、桌椅擁擠、蚊蟲過多等狀況，她要求市府加強管理、改善。 

市場處長黃宏光回應，消防、衛生等部分，市場處有請廠商、士林市場自治會、物管公司去了解，務必於短時間改善完竣，後續加強宣導攤商觀念、消費者習慣，日前已請自治會溝通，改善並精進管理模式；他承諾2周內改善相關缺失。

另外，士林市場被消防局張貼「建築物消防安全檢查不合格場所」公告時，吸引不少民眾圍觀。消防局表示，日前接獲民眾檢舉士林市場的消防設備不合格，5月14日派員到場檢查，發現火警自動警報設備1項缺失，火警分區迴路故障及火警標示燈故障。

消防局說，該處是供營業使用場所，消防局依消防法第37條第1項開立舉發單，並限期5月24日前改善此系統式故障問題，14日已在現場張貼不合格告示。業者收到舉發單10日內可陳述意見，後續消防局依法將處場所管理權人2萬元以上30萬元以下罰鍰；屆期未改善，得按次處罰，甚至予以30日以下的停業或停止使用的處分。

市場處回應，美食街4月16日通過消防檢查、17日試營運、25日開幕，5月14日因地下1樓授信總機迴路異常及報警標示燈故障，經消防局開立限期改善通知單，市場處立即派員到場察看，並要求消防廠商進場修繕；後續督促廠商盡速修復，也要求現場物管公司加強巡視管理，當市場發生重大異常案件、事故及臨時突發狀況時，及時通報市場處處置。

士林市場地下美食街雖有自助回收台，仍有不少民眾用完餐未收拾餐盤與垃圾。圖／秦慧珠研究室提供
士林市場地下美食街雖有自助回收台，仍有不少民眾用完餐未收拾餐盤與垃圾。圖／秦慧珠研究室提供
士林市場地下美食街可見垂墜的電器開關線。圖／秦慧珠研究室提供
士林市場地下美食街可見垂墜的電器開關線。圖／秦慧珠研究室提供
士林市場地下美食街重新開幕不到滿月，北市議員秦慧珠點出緊急照明被遮蔽等問題。圖／秦慧珠研究室提供
士林市場地下美食街重新開幕不到滿月，北市議員秦慧珠點出緊急照明被遮蔽等問題。圖／秦慧珠研究室提供
士林市場地下美食街天花板藏有物品。圖／秦慧珠研究室提供
士林市場地下美食街天花板藏有物品。圖／秦慧珠研究室提供
北市公有士林市場被消防局張貼「建築物消防安全檢查不合格場所」公告。記者林佳彣／攝影
北市公有士林市場被消防局張貼「建築物消防安全檢查不合格場所」公告。記者林佳彣／攝影
北市議員秦慧珠點出士林市場地下美食街的垃圾桶未有回收分類、椅子隨意擺等現況。圖／秦慧珠研究室提供
北市議員秦慧珠點出士林市場地下美食街的垃圾桶未有回收分類、椅子隨意擺等現況。圖／秦慧珠研究室提供
士林市場地下美食街被發現環境髒亂等問題。圖／秦慧珠研究室提供
士林市場地下美食街被發現環境髒亂等問題。圖／秦慧珠研究室提供

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