「台北深夜食堂」 開幕未滿月 爆一連串問題還被罰錢

公有士林市場地下美食街上月變身「台北深夜食堂」重新開幕，營業不到1個月，卻被發現環境髒亂、電線裸露、消防等各種問題，甚至被消防局貼上不合格場所公告，開罰最少2萬元。台北市市場處允諾改善並精進管理模式，也會督促消防廠商盡速修復。

士林市場地下美食街2011年啟用，市場處與經濟部斥資約1億元，費時1年半整修，包含入口電扶梯玻璃屋、B1室內天花板及地板更新、600+標準座席與自助回收台、洗手台等，4月25日重磅回歸，盼成國內外觀光客必訪的「深夜食堂」。

國民黨議員秦慧珠指出，她團隊5月13日發現出入口環境髒亂、樓梯間的電線裸露，美食街的天花板鬆動且藏有白色箱子，不時可見電器開關線垂墜，垃圾散落地上，餐車、推車與椅子隨意擺放，垃圾桶未有回收分類標示，桌上宣導自助回收台的貼紙小且不少沒回收的餐盤，洗手台汙垢多，火警標示燈損壞，緊急照明被遮蔽。

秦慧珠說，開幕還沒滿月，就有8件民眾投訴衛生、桌椅擁擠、蚊蟲過多等狀況，她要求市府加強管理、改善。

市場處長黃宏光回應，消防、衛生等部分，市場處有請廠商、士林市場自治會、物管公司去了解，務必於短時間改善完竣，後續加強宣導攤商觀念、消費者習慣，日前已請自治會溝通，改善並精進管理模式；他承諾2周內改善相關缺失。

另外，士林市場被消防局張貼「建築物消防安全檢查不合格場所」公告時，吸引不少民眾圍觀。消防局表示，日前接獲民眾檢舉士林市場的消防設備不合格，5月14日派員到場檢查，發現火警自動警報設備1項缺失，火警分區迴路故障及火警標示燈故障。

消防局說，該處是供營業使用場所，消防局依消防法第37條第1項開立舉發單，並限期5月24日前改善此系統式故障問題，14日已在現場張貼不合格告示。業者收到舉發單10日內可陳述意見，後續消防局依法將處場所管理權人2萬元以上30萬元以下罰鍰；屆期未改善，得按次處罰，甚至予以30日以下的停業或停止使用的處分。