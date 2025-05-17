天母棒球場大翻修 球季後動工

台北市天母棒球場歷史超過25年，北市府將斥資1.45億元並花2年優化環境，預計整修觀眾席地坪、更新球場照明、拆4000席鋁製看台改為鋼結構觀眾席3600席、新增1部30人座無障礙電梯、觀眾席廁所整修並外移洗手台等。

市長蔣萬安為此向議會各黨團報告追加預算，體育局說，中央連續2年補助5000萬元，市府採追加減預算，編列今年與明年自籌款共9000萬元，待議會核定就能動支，但考量預算動支及職棒賽程，規畫今年10月至明年施工；總經費含觀眾席頂棚設計費共1.45億元。

中央補助金額去年下半年才核定，體育局今年追加減預算3700萬元，議會教育委員會下周審議，第一召集人秦慧珠與議員黃瀞瑩昨赴球場考察，體育局更新觀眾席頂棚設計費500萬元，秦建議可全做頂棚，再來評估工程費，下周審查再討論，「不是不給錢」，議會是支持天母棒球場更優化。

黃瀞瑩希望頂棚設計加速完成，以利後續動工，對球迷是一大福音。體育局說，頂棚範圍大小涉及經費差異，還需與府級討論。

體育局長游竹萍表示，頂棚設計將在安全、專業的情況下去研議，今年會先以設計費方式編列，下周赴議會將詳細報告作法，其他可馬上處理的廁所、無障礙電梯等，未來待預算通過就能直接做。