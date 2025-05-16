快訊

黃仁勳、魏哲家在「這」共進晚餐 台積電高層大陣仗參與

機場造型不一般！黃仁勳手戴近4000萬名表 素雅黑T上看兩萬

世壯運／迎接選手 新北18日辦城市派對與歡迎晚會

中央社／ 新北16日電

新北市政府迎接2025雙北世界壯年運動會，18日將在新北市民廣場等地舉辦城市派對及選手歡迎晚會。市府今天說，包括優人神鼓、九天民俗技藝團等展演，展現台灣傳統藝術魅力。

新北市觀光旅遊局今天發布新聞表示，為確保選手及陪伴者的住宿安全及品質，觀遊局已經聯合工務、消防、衛生、法制局消保官，聯合稽查旅宿業者的公共意外責任險、建築安全、消防設備、營業衛生及消費者權益等，要求賽事期間維持應有的服務與設施安全。

觀光旅遊局表示，今年世壯運是亞洲地區首度舉辦，於世壯運賽事期間將持續聯合稽查，督導業者品質。衛生局也針對旅宿業者附屬餐飲，稽查食品安全衛生。入住新北市合法旅宿，訂房前則可在世壯運官網參考訂房資訊。

新北市文化局發布新聞表示，歡迎世界各地的運動好手與市民，18日下午2時至晚間9時，在新北市府市民廣場及環狀線板橋站南廣場登場的「新北城市派對」，市民皆可參加，不需報名。

城市派對設有30個文化體驗攤位，與10輛人氣美食胖卡。包含丟沙包、套圈圈、棒球九宮格、麵茶、客家擂茶DIY、手作天燈、藍染等特色體驗。

環狀線南廣場舞台區將從18日下午3時起，展開系列世界風情與本土交融的精采演出，深耕泰雅文化逾30年的「馬拉赫文化藝術團」帶來原民歌舞；「紅瓦民族舞蹈團」與「齊舞飛揚舞蹈團」、新住民團體「泰友印越舞蹈社」都將展現文化共融風貌。

文化局說，18日晚間7時，專屬世壯運參加者的「選手歡迎晚會」，為事先報名之限定活動。以「鼓藝、獅王、神將」為主題，邀請優人神鼓、九天民俗技藝團等，展現傳統藝術的魅力與文化底蘊。

派對 衛生局

延伸閱讀

南港警分局警員酒駕還撞傷女老師 遭新北警送辦

五月大聲說愛 新北萬里幼兒園學童上街傳愛

博物館日系列活動 新北瑞芳黃金博物館好禮活動樂不停

桶裝瓦斯差價補助開跑 新北貢寮區申辦踴躍已五成

相關新聞

桶裝瓦斯差價補助開跑 新北貢寮區申辦踴躍已五成

為減輕偏遠與原住民族地區居民的生活負擔，中央推動「114年度家用桶裝瓦斯差價補助」政策，自5月1日起開放申請至6月30日止。貢寮區預估符合申請資格的戶數約為1,921戶，截至目前已有920戶完成申辦，達成率已達五成，申辦踴躍，獲得地方民眾的廣大支持與肯定。

新北貢寮大橋完成除銹防蝕工程 強化橋梁結構安全

為提升橋梁安全與延長設施使用壽命，新北市養工處進行「114年新北市橋梁、隧道巡查、搶修、高架路面清潔及改善工程」，其中貢寮大橋除銹防蝕塗裝工程，已於日前如期如質完工，將有效確保橋梁結構穩定性與用路人安全。

新北汐止昊天嶺舊營區活化 民代催生足球場綠地

在汐止區大同路一段515巷昊天嶺，有一塊舊營區軍用地，在軍方將之廢棄物初步清理後，是不是可以將空間釋出，今(16)日立委沈發惠服務處、新北市議員張錦豪就再度召集相關單位人員現場會勘，本來是希望做棒球場，但是在用地不夠大的情況下，希望能夠朝11人制足球場規劃，讓公有地活化利用。

貨櫃車翻覆砸壞欄杆設施 新北汐止江北里長盼快修復保安全

中山高汐止交流道貨櫃車專用道，在前幾天發生了貨櫃車翻覆意外，造成沿線欄杆等設施損壞，當時包括鐵管、鋼架等都掉落到底下的基隆河自行車道上，幸好當時沒有人經過，當地里長謝祚敏說，目前在底下步道被砸壞的欄杆已經修復，希望上方貨櫃專用道損壞的部分也要趕快修，保障步道上休閒民眾的安全。

新北新店「2025碧潭水舞季」 水火齊舞共迎2025世壯運

年度矚目盛事「2025碧潭水舞季」即將於5月24日熱力登場，今年以全新主題「水火同源」融合水與火雙重元素，挑戰視覺極限，於碧潭水域打造華麗磅礡的聲光盛宴。除了首創的水火交融展演，更結合「2025雙北世

新北蘆洲湧蓮寺捐贈6.6億經費 興建慈善公益大樓

蘆洲湧蓮寺熱心捐贈新北市府6.6億經費，於三民高中捷運站旁興建慈善公益大樓，新北市長侯友宜5月15日偕同湧蓮寺主委陳宏昌前往關心工程進度，感謝湧蓮寺長期投入公益慈善不遺餘力，期盼115年順利於完工，打

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。