貨櫃車翻覆砸壞欄杆設施 新北汐止江北里長盼快修復保安全

中山高汐止交流道貨櫃車專用道，在前幾天發生了貨櫃車翻覆意外，造成沿線欄杆等設施損壞，當時包括鐵管、鋼架等都掉落到底下的基隆河自行車道上，幸好當時沒有人經過，當地里長謝祚敏說，目前在底下步道被砸壞的欄杆已經修復，希望上方貨櫃專用道損壞的部分也要趕快修，保障步道上休閒民眾的安全。

江北里長謝祚敏表示，貨櫃專用道星期一下午發生貨櫃車行經時翻覆，撞壞欄杆，剛好底下是江北里基隆河自行車步道，幸好當時沒有休閒民眾經過，清潔隊回收場在底下也好在沒有傷到人，只是貨櫃車將這一段鋼樑護坡的都撞壞了，鐵跟鋼架、指示牌、圓管，都掉到防汛道路上，幸好沒有砸到人，底下自行車道的欄杆也壞了。

謝祚敏指出，已經向相關單位通報，在事發隔天，市府高灘處就立即將自行車道的欄杆維修復原，至於上方貨櫃專用道上損壞的部分，也向區公所反應到市府養工處，希望能夠趕快把這段壞掉的設施復原，讓底下休閒散步的人也有安全感。