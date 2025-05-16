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新北汐止昊天嶺舊營區活化 民代催生足球場綠地

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
昊天嶺舊營區初步規劃11人足球場，讓公用地有效活化利用。 圖／觀天下有線電視提供
昊天嶺舊營區初步規劃11人足球場，讓公用地有效活化利用。 圖／觀天下有線電視提供

在汐止區大同路一段515巷昊天嶺，有一塊舊營區軍用地，在軍方將之廢棄物初步清理後，是不是可以將空間釋出，今(16)日立委沈發惠服務處、新北市議員張錦豪就再度召集相關單位人員現場會勘，本來是希望做棒球場，但是在用地不夠大的情況下，希望能夠朝11人制足球場規劃，讓公有地活化利用。

新北市議員張錦豪提到，在昊天嶺以前的舊營地，因為是文高用地，這幾年都持續希望將這塊地做體育設施，在議會不斷爭取希望國防部可以把這塊地釋出來，國防部也同意由新北市政府代管，本來是朝向能夠做棒球場，因為一直在推汐止區棒球三級制，希望能夠有一處讓國小、國中、高中訓練的基地，但是卡在用地不夠方正也不夠大，所以，現在規劃做為11人足球場，至少將這塊地先框下來，計劃送到體育署，因為今年經費問題沒辦法進行，等今年體育署升格運動部，到時會有更多機會申請項目。

張錦豪說，等升格後會在第一時間把計劃送上去，希望這塊地有效活用，主要還是用體育設施，目前是用足球11人制的場地做計劃申請，如果有多餘的空間可以做綠地，甚至做簡易棒球場。大概明年中，國防部會將這塊地清理及鑽探，交給市政府代管，至於沿線道路還有私人持分的，需要去進一步努力協調，

立委沈發惠國會辦公室主任田永豐指出，來這裡會勘已經不止一次，至少五、六次了，其實汐止區這幾年人口快速成長，但綠地卻跟不上，所以一直希望能夠找更多讓市民使用的綠地及球場，今年剛好遇到體育署要升運動部，所以這次先用一個主題也就是足球場，未來這邊還有一些國防部的土地，再陸續找其他主題，今天則是以足球場優先，希望在大家共同努力下，將這片本來是死角、亂倒廢土的地方，建設成全民可以運動、可以休閒利用的綠地。今天會勘後，土地還是先由國防部政戰清理整理後，接著再進行與新北市政府的交接管理。

國防部 足球

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