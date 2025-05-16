新北貢寮大橋完成除銹防蝕工程 強化橋梁結構安全

中山高汐止交流道貨櫃車專用道，在前幾天發生了貨櫃車翻覆意外，造成沿線欄杆等設施損壞，當時包括鐵管、鋼架等都掉落到底下的基隆河自行車道上，幸好當時沒有人經過，當地里長謝祚敏說，目前在底下步道被砸壞的欄杆已經修復，希望上方貨櫃專用道損壞的部分也要趕快修，保障步道上休閒民眾的安全。

2025-05-16 18:14