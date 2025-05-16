新北貢寮大橋完成除銹防蝕工程 強化橋梁結構安全
為提升橋梁安全與延長設施使用壽命，新北市養工處進行「114年新北市橋梁、隧道巡查、搶修、高架路面清潔及改善工程」，其中貢寮大橋除銹防蝕塗裝工程，已於日前如期如質完工，將有效確保橋梁結構穩定性與用路人安全。
貢寮大橋依交通部規定，每兩年須進行一次定期檢測。經由目視與間接檢測發現，橋梁多處鋼構構件出現銹蝕現象，尤以拱肋與主梁銹蝕最為嚴重。經採用「DERU」橋梁劣化評定方式分析，部分構件被判定為急迫性等級，表示結構安全存在立即風險，亟需修繕。
市府經專業評估後，立即著手進行全橋除銹與防蝕塗裝作業，以防止劣化情形進一步惡化。此次改善工程自3月16日開工，歷時60日曆天，期間施工團隊克服多變天候與現場挑戰，如期如質完成，確保橋梁結構穩定性與用路人安全。
貢寮區長柯建輝說，未來將持續推動橋梁定期巡檢與必要修繕作業，全面守護市民通行安全，打造更安全與安心的交通環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言