桶裝瓦斯差價補助開跑 新北貢寮區申辦踴躍已五成

為減輕偏遠與原住民族地區居民的生活負擔，中央推動「114年度家用桶裝瓦斯差價補助」政策，自5月1日起開放申請至6月30日止。貢寮區預估符合申請資格的戶數約為1,921戶，截至目前已有920戶完成申辦，達成率已達五成，申辦踴躍，獲得地方民眾的廣大支持與肯定。

本補助以戶為單位辦理，申請時由戶內一位成員代表前來貢寮區公所申請，並須攜帶申請人身分證、名下郵局或農會存摺封面影本及印章，即可完成申請手續，過程簡便快速，讓政府資源確實發揮效益，協助有需要的家庭降低生活開支。

貢寮區長柯建輝表示，截至目前為止，貢寮區預估符合申請資格的戶數約為1,921戶，已有920戶完成申辦，達成率約五成。尚未申請的民眾，請把握機會，歡迎大家好康道相報，踴躍前來區公所申請補助。提醒大家，補助申請將於6月30日截止，請勿錯過受理期限。