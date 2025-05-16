新北蘆洲湧蓮寺捐贈6.6億經費 興建慈善公益大樓

蘆洲湧蓮寺熱心捐贈新北市府6.6億經費，於三民高中捷運站旁興建慈善公益大樓，新北市長侯友宜5月15日偕同湧蓮寺主委陳宏昌前往關心工程進度，感謝湧蓮寺長期投入公益慈善不遺餘力，期盼115年順利於完工，打造健康樂活的友善環境。

侯友宜表示，蘆洲湧蓮寺是在地重要的宗教信仰中心，本次捐贈6.6億元為15年來最高金額的寺廟善款，用於興建地上10層，地下3層的多功能大樓，預計115年10月完工。啟用後不僅能作為蘆洲第二運動中心，更規劃文化演藝、托老、托育、圖書館的空間，提供市民朋友運動休閒好去處。侯友宜感謝湧蓮寺發揮觀音佛祖濟世精神，與市府攜手合作，庇佑蘆洲地區安居樂業。

侯友宜也責成各局處加強溝通協調，統整各方需求妥善規劃，讓空間利用效益最大化，尤其這棟大樓緊鄰捷運站出口及學校，地段精華，務必讓周遭學生、長輩及所有居民都能充分使用。

工務局說明，新北市政府與湧蓮寺簽訂行政契約，接受寺方捐款6.6億元委託市府興建慈善公益大樓，工程總經費約16.03億元，於112年2月18日開工，目標115年10月完工。完工後，地下層提供500個機車停車位及85個汽車停車位，並設置捷運站連通道，屆時將是新北市首座結合社福、表演廳及圖書館等多功能的全方位運動中心。

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