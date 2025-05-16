快訊

藝人閃兵案延燒！陳零九逃兵被罵翻 刪光貼文宣布「中止活動」

立院藍白聯手 「反廢死」公投案闖關成功

獨／威廉閃兵不只停3節目 第4個若喊卡「月少50萬將斷炊」

新北蘆洲湧蓮寺捐贈6.6億經費 興建慈善公益大樓

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為湧蓮寺官網截圖
照片為湧蓮寺官網截圖

蘆洲湧蓮寺熱心捐贈新北市府6.6億經費，於三民高中捷運站旁興建慈善公益大樓，新北市長侯友宜5月15日偕同湧蓮寺主委陳宏昌前往關心工程進度，感謝湧蓮寺長期投入公益慈善不遺餘力，期盼115年順利於完工，打造健康樂活的友善環境。

侯友宜表示，蘆洲湧蓮寺是在地重要的宗教信仰中心，本次捐贈6.6億元為15年來最高金額的寺廟善款，用於興建地上10層，地下3層的多功能大樓，預計115年10月完工。啟用後不僅能作為蘆洲第二運動中心，更規劃文化演藝、托老、托育、圖書館的空間，提供市民朋友運動休閒好去處。侯友宜感謝湧蓮寺發揮觀音佛祖濟世精神，與市府攜手合作，庇佑蘆洲地區安居樂業。

侯友宜也責成各局處加強溝通協調，統整各方需求妥善規劃，讓空間利用效益最大化，尤其這棟大樓緊鄰捷運站出口及學校，地段精華，務必讓周遭學生、長輩及所有居民都能充分使用。

工務局說明，新北市政府與湧蓮寺簽訂行政契約，接受寺方捐款6.6億元委託市府興建慈善公益大樓，工程總經費約16.03億元，於112年2月18日開工，目標115年10月完工。完工後，地下層提供500個機車停車位及85個汽車停車位，並設置捷運站連通道，屆時將是新北市首座結合社福、表演廳及圖書館等多功能的全方位運動中心。

聚傳媒

侯友宜 公益

延伸閱讀

民進黨團聲請總預算案、財劃法釋憲 侯友宜：不是政治對抗手段

新北將成立長照處 市議會民進黨團要求專案報告

新北明年成立長照處 綠黨團要求侯友宜專案報告

蘆洲第二運動中心湧蓮寺大樓 侯友宜：明年10月完工

相關新聞

新北新店「2025碧潭水舞季」 水火齊舞共迎2025世壯運

年度矚目盛事「2025碧潭水舞季」即將於5月24日熱力登場，今年以全新主題「水火同源」融合水與火雙重元素，挑戰視覺極限，於碧潭水域打造華麗磅礡的聲光盛宴。除了首創的水火交融展演，更結合「2025雙北世

新北蘆洲湧蓮寺捐贈6.6億經費 興建慈善公益大樓

蘆洲湧蓮寺熱心捐贈新北市府6.6億經費，於三民高中捷運站旁興建慈善公益大樓，新北市長侯友宜5月15日偕同湧蓮寺主委陳宏昌前往關心工程進度，感謝湧蓮寺長期投入公益慈善不遺餘力，期盼115年順利於完工，打

蔣萬安國際城市論壇落11國問候語 分享「生生喝鮮乳」喊「乾杯」

台北世壯運開幕前，台北市長蔣萬安今以地主城市市長的身分出席「台北國際城市論壇」針對「以創新引領更健康的生活」蔣萬安介紹北...

跨年舞台工人摔死案開協調會！工傷協會左批北市府右罵洪申翰

台北市府去年發生搭建跨年舞台工人拉外·阿利克摔落死亡案件，家屬在工傷協會陪同今天上午與北市府開協調會。會前記者會重申訴求...

雙北僅一座無人機免費練習場 多旋翼考生盼「北市也+1」

多旋翼無人機應用廣泛，由於民航局規定執行公務皆須考取證照，因此近年許多軍人、公務人員、民間機構有需求者皆來報考。但多數練...

山坡地社區維護陷產權難題 新北：搶險優先

新北汐止伯爵山莊近日因自來水管破裂導致地基掏空、路面塌陷，暴露山坡地社區維護難題。水保與管線維修費用高昂，在現行制度下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。