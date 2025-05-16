新北新店「2025碧潭水舞季」 水火齊舞共迎2025世壯運

年度矚目盛事「2025碧潭水舞季」即將於5月24日熱力登場，今年以全新主題「水火同源」融合水與火雙重元素，挑戰視覺極限，於碧潭水域打造華麗磅礡的聲光盛宴。除了首創的水火交融展演，更結合「2025雙北世界壯年運動會」意象，推出互動式體驗設施「轉動騎激」，以及驚喜煙火秀、端午市集、火舞演出、光影燈飾、在地導覽活動與市府各局處主題活動，從白天到夜晚精彩不間斷，誠摯邀請大家前來碧潭，感受夏季最震撼的夜間藝術饗宴！

新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，2025碧潭水舞季將自5月24日至7月6日，每日晚間6時30分至9時展演，半小時一場、每晚共6場。今年突破技術極限，首度引進火焰特效，於水幕中融入火舞噴焰，打造「水與火的極限共舞」，象徵生命力與創造力的激盪交融，帶來令人屏息的視覺震撼。配合5月世壯運精神，現場設有假日限定的互動式體驗設施「轉動騎激」，民眾可坐上模擬自行車裝置，隨著踩踏節奏控制水柱高度，創造專屬個人的水舞秀。

新北觀旅局也特別安排300秒絢爛煙火秀，將於5月24日19:05、6月4日、6月18日與7月5日20:00施放，以繽紛煙火照亮碧潭夜空，為遊客帶來接連驚喜。端午連假（5月30日至6月1日）期間，現場將舉辦特色市集；5月31日晚間更邀請《彤之燁火舞集–台灣女子火舞團》與發條娃娃表演藝術團隊聯手演出，結合武術與民俗技藝，展現力與美的極致藝術。

活動期間每週六將舉辦在地主題導覽，與新北市文史學會合作，規劃「碧潭右岸水文化歷史巡禮」與「碧潭左岸和美山步道」兩條路線，帶領民眾深入探索碧潭的人文底蘊與自然風光。導覽採線上報名，自5月16日14時起開放各梯次報名，名額有限，有興趣的朋友把握機會。

新北市政府各局處也攜手推出多元活動，為碧潭水舞季增添豐富內涵與驚喜亮點：

經濟發展局：與「DCC碧潭廣場」推出「打卡享樂幸運抽」及「加入LINE會員抽折價券」活動，還安排魔術、丑劇與雜耍的「街頭魔法大FUN送」，增添現場歡樂氣氛與互動趣味。 農業局：每週日13:00至21:00於碧潭東岸廣場舉辦「農夫市集」，邀請在地小農提供新鮮農產，促進與市民的零距離交流。 青年局：預計於6月下旬將舉辦「未來生活節」青創市集，集結各類創業攤位，為碧潭注入年輕創意與活力。 原住民族行政局：規劃5月24日、6月7日、6月21日共3場次「烏來走讀部落小旅行」，透過限額導覽，帶領民眾深入體驗原鄉文化與風景。 新店區公所：推出「生態志工導覽」，6月24日及7月1日帶著民眾暢遊碧潭水岸及和美山。 新北市立圖書館：將於6月7日與7月5日派出「行動書車」駐點，現場借書即可參與免費DIY體驗活動，讓書香陪伴水岸時光。 水利局：透過YouTube直播推廣「碧潭堰生態魚道」知識，傳遞永續環境與生態教育的重要價值。

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