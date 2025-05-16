天母棒球場大翻修 預計拆4千席鋁製看台及整修廁所

台北市天母棒球場歷史超過25年，北市府將斥資1.45億元並花2年優化環境，市長蔣萬安為此向議會各黨團報告追加預算。但議員發現頂棚設計範圍尚不清楚，要求下周預算審查時說清楚，體育局允諾，也坦言可行方案須通盤檢討，因此先以設計費編列。

天母棒球場1999年啟用，2001年擴建，觀眾席從6000席增至1萬席，2020年成全台首個使用人工草皮的職棒球場。體育局2024年向體育署申請「台北市天母棒球場優化場地設施計畫」經費補助獲核定，將整修觀眾席地坪、更新球場照明、拆4000席鋁製看台改為鋼結構觀眾席3600席、新增1部30人座無障礙電梯、觀眾席廁所整修並外移洗手台等。

體育局說，中央連續2年補助5000萬元，市府採追加減預算，編列今年與明年自籌款共9000萬元，待議會核定就能動支，但考量預算動支及職棒賽程，規畫今年10月至明年施工；未來將更新觀眾席頂棚，設計費為500萬元。總經費為1.45億元。

議會教育委員會下周將審追加減預算，包含體育局「天母棒球場優化場地設施計畫」追加3700萬元；第一召集人秦慧珠表示，市長蔣萬安這個會期將該計畫做成政策性預算，向各黨報告並盼議會支持，因此教委會今日先來考察。一行人進入球場，先後了解將要更新的觀眾席地坪、鋁製看台、廁所、頂棚等處現況。

秦慧珠說，體育局對於頂棚改善的範圍有多大、如何設計都不知道，建議可全部都做頂棚，再來評估工程費，是否影響結構支撐等現況，下周審查將再討論，但強調「不是不給錢」，議會是支持天母棒球場更優化；黃瀞瑩希望頂棚設計加速完成，以利後續動工，對球迷將是一大福音。體育局回應，頂棚範圍大小涉及經費差異，還需與府級討論。

另外，秦慧珠提及世壯運會有35場賽事在天母棒球場，首場就是5月18日，希望體育局與場方將現有環境整體妥善，好好接待參賽球隊與觀眾。黃瀞瑩提醒做好準備，球迷進退場順利，也不要讓球員在球場上受傷。