房屋稅爭議 新北財政局：主動逐一比對、溢繳稅款退稅

房屋稅2.0新制今年開徵，全台傳出不少民眾自住房屋被錯列為「非自住」，導致房屋稅暴漲，引發民怨。新北市財政局長陳榮貴今天在議會專案報告，除持續協助民眾辦理申報重新開立自住房屋稅單，因新舊制轉換被列為非自住者，財政局將主動釐清，已繳納案件溢繳稅款也會主動退稅。

陳榮貴今天議會專案報告指出，房屋稅2.0新制上路，目前來洽詢案件中最多是「舊制為自住房屋」未在今年3月24日以前設立戶籍，其次是「舊制為非自住房屋」及「113 年7月1日以後新取得之房屋」未於今年3月24日以前設立戶籍或未申報，還有「出租房屋未於今年3月24日以前申報」。

其中因財政部系統勾稽問題，導致已設立戶籍的自住房屋被歸類為非自住房屋，影響約1000件，稅捐處將重新核定稅單，並展延繳納期限，已繳納者也會主動退稅。

新北市議員卓冠廷指出，為何北市有5萬多件錯誤稅單，為何新北卻只有1000多件？陳榮貴強調，新北市是直接使用財政部系統，台北市是將資料下載到他們的系統，產生BUG，才會有數字上差異。

陳榮貴說，民眾反映同一社區內有自住房屋及領有單獨權狀停車位，卻因停車位被列為非自住房屋，目前統計約影響9000多件，目前補申報2000多件，經地方反映財政部，財政部已函示適用自住稅率，剩下6000多件尚未申報者，稅捐機關將持續宣導民眾補申報。

陳榮貴也說，新制房屋稅認定自住必須以設籍為依據，過去舊制按自住卻尚未設籍者原有23.5萬戶，經過市府輔導已設籍7.05 萬戶，剩餘16.45萬戶尚未涉及部分，近期也輔導2萬戶完成，剩餘戶數尚未申報，到底有沒有符合自住資格，稅捐機關將持續宣導。

市議員顏蔚慈說，以獨立車位來說，影響案件與申報案件差距6000非常大，代表市府相關宣導不足，應該積極主動進入社區。

市議員黃淑君則認為，房屋稅從去年就已經準備上路，稅捐機關應該早早就該和民政系統合作，報稅時間延長至六月，但也只剩2個多禮拜，應該要加緊腳步。

市議員陳家琪也說，近期民眾擠爆戶政事務所要遷戶籍，避免被課非自助稅率，她認為在戶政機關就應該主動詢問民眾是否申請自住稅率，主動通報稅務機關，才能更加便民。

市議員戴瑋姍則說，按照市府數字，當初她說新北可能有8萬多件錯誤還少算，實際可能10幾萬件，要求陳榮貴為了財政局用新聞稿抹黑他道歉；陳榮貴強調，雙北情況完全不同，澄清的內容是事實，不過他對於新聞稿用詞，願向議員道歉。