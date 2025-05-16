蔣萬安國際城市論壇落11國問候語 分享「生生喝鮮乳」喊「乾杯」

台北世壯運開幕前，台北市長蔣萬安今以地主城市市長的身分出席「台北國際城市論壇」針對「以創新引領更健康的生活」蔣萬安介紹北市共享單車系統YouBike，以及「生生喝鮮奶」政策，與出席座談的城市市長或副市長等貴賓，一同拿起鮮奶說「乾杯」。

論壇一開始，蔣萬安以英語、馬來語、西班牙語、日語、立陶宛語、希伯來語、吐瓦魯語、馬紹爾語、芬蘭語、瑞典語、印尼語，問候與會市長及貴賓們，歡迎他們來到台北市，接著以英文短講介紹台北市的重大政策。

蔣萬安說，公共運輸是台北市這座城市的「跳動心臟」但是真正將交通延伸進每一條巷弄與社區的是台北市的共享單車系統YouBike，騎乘單車更是健康生活的象徵，去年北市府推出一項新政策，每趟前30分鐘免費。

這不僅是幫市民省錢，更是連接「綠色通勤最後一哩路」的關鍵，也讓市民更容易踏出家門，走向更健康的生活方式。這些努力帶來了的成果是YouBike每日騎乘量從12.6萬次成長到19.1萬次，增幅達51%，也讓民眾從開車或騎機車，轉而使用YouBike，轉變生活習慣。

蔣萬安指出，台北市政府對健康的關注涵蓋所有年齡層，特別是最年輕的一代，北市府啟動「鮮奶週報-生生喝鮮奶」政策，現在台北的學生每周只要刷學生證，就能在任何一家便利商店免費領取一瓶牛奶，蔣萬安在現場拿出鮮奶，分享給與會者，他說，「各位女士先生們，今天我也準備了鮮奶，讓我們一起舉杯，乾杯。」