快訊

「幸好」只有10% 川普打關稅戰用「定錨效應」奏效了？

整理包／114國中教育會考衝刺倒數！當天時程、考場規定 各科備考重點一把抓

Sony最強降噪耳機WH-1000XM6發表！升級12個麥克風更全能 遊戲玩家也能用

跨年舞台工人摔死案開協調會！工傷協會左批北市府右罵洪申翰

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
工作傷害受害人協會理事長李竣凱嘆，這次案件業主無職災責任、層層外包、趕工問題等都是老問題。記者邱書昱／攝影
工作傷害受害人協會理事長李竣凱嘆，這次案件業主無職災責任、層層外包、趕工問題等都是老問題。記者邱書昱／攝影

北市府去年發生搭建跨年舞台工人拉外·阿利克摔落死亡案件，家屬在工傷協會陪同今天上午與北市府開協調會。會前記者會重申訴求外，批市府臨時改地點、局長未出席等，也批勞動部長洪申翰此時忙政治活動，也打台北市長蔣萬安未照顧遺族。

拉外·阿利克的哥哥高嘉澤說，今天協調會的召開感到遺憾，不僅在開會前一天，臨時將地點從台北市府改成萬華，就連昨天也收到觀傳局回覆局長不會到場，處處感受都受到冷漠。拉外·阿利克的父母也到場拿著遺照啜泣地表示，這是做父母一輩子的痛。

工傷協會專員賀光卍表示，原先抱持體諒的心態，配合觀傳局長時間安排，但到了最後一刻才得知局長不會出席，未能給予家屬應有的尊重和重視。這次協調會中討論工傷預防，業主事業單位在設施設備的責任、家屬的照護及在北市府建立工殤碑。

委任律師林永頌表示，在30多年前當律師時，針對台灣勞工的職災死亡重傷案，就高於先進國家5倍到10倍之多，即便到至今依舊是仍有高比例發生。拉外·阿利克案件更發現在這麼危險環境工作，竟是當天才加入職業保險。

林永頌表示，工程業主為北市觀傳局，委外的TVBS再發包給其他廠商，包商毫無相關教育訓練等作業，而北市勞動局不僅在事前沒有抽查，事後的責任釐清也講的不清不楚。

工作傷害受害人協會理事長李竣凱說，協會看到太多因為工作犧牲的生命，政府制度檢討缺陷一再重複，無法解決根本性方案，這次案件業主無職災責任、層層外包、趕工問題等都是老問題。

李竣凱也批，勞動部長洪申翰如今仍在聲援政治罷免，勞工生命風險迫在眉睫，卻有時間投身政治活動，呼籲趕緊回到工作崗位解決職安問題。同時身為業主的台北市長蔣萬安，未能妥善處理家屬照顧，期盼觀傳局妥善協助家屬，提出有效預防政策，落實職業安全。

北市府 觀傳局

延伸閱讀

輝達台灣總部設北士科？蔣萬安：希望黃仁勳感受到台北市非常可靠

免驚AI取代人力！洪申翰：下半年推AI職場應用指引

「政府負最終支付責任」入法？ 洪申翰：態度開放 3個月內研議可行性

藝人閃兵...被問椎間盤突出當補充役 蔣萬安1句話曝無奈

相關新聞

蔣萬安國際城市論壇落11國問候語 分享「生生喝鮮乳」喊「乾杯」

台北世壯運開幕前，台北市長蔣萬安今以地主城市市長的身分出席「台北國際城市論壇」針對「以創新引領更健康的生活」蔣萬安介紹北...

跨年舞台工人摔死案開協調會！工傷協會左批北市府右罵洪申翰

台北市府去年發生搭建跨年舞台工人拉外·阿利克摔落死亡案件，家屬在工傷協會陪同今天上午與北市府開協調會。會前記者會重申訴求...

雙北僅一座無人機免費練習場 多旋翼考生盼「北市也+1」

多旋翼無人機應用廣泛，由於民航局規定執行公務皆須考取證照，因此近年許多軍人、公務人員、民間機構有需求者皆來報考。但多數練...

山坡地社區維護陷產權難題 新北：搶險優先

新北汐止伯爵山莊近日因自來水管破裂導致地基掏空、路面塌陷，暴露山坡地社區維護難題。水保與管線維修費用高昂，在現行制度下，...

板橋府中遊龍天橋封閉半年 會勘決定拆除

新北板橋府中遊龍天橋電梯去年10月發生高速墜落意外，造成2人重傷，持續封閉逾半年，昨辦存廢會勘後達成共識，決議分階段拆除...

北市試辦藍框車格 機車重機共用

北市大型重型機車有3萬多輛，為滿足路外停車需求，即日起推出2.0試辦計畫，採機車格與重型機車共用停放，在全市12區共10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。