跨年舞台工人摔死案開協調會！工傷協會左批北市府右罵洪申翰

台北市府去年發生搭建跨年舞台工人拉外·阿利克摔落死亡案件，家屬在工傷協會陪同今天上午與北市府開協調會。會前記者會重申訴求外，批市府臨時改地點、局長未出席等，也批勞動部長洪申翰此時忙政治活動，也打台北市長蔣萬安未照顧遺族。

拉外·阿利克的哥哥高嘉澤說，今天協調會的召開感到遺憾，不僅在開會前一天，臨時將地點從台北市府改成萬華，就連昨天也收到觀傳局回覆局長不會到場，處處感受都受到冷漠。拉外·阿利克的父母也到場拿著遺照啜泣地表示，這是做父母一輩子的痛。

工傷協會專員賀光卍表示，原先抱持體諒的心態，配合觀傳局長時間安排，但到了最後一刻才得知局長不會出席，未能給予家屬應有的尊重和重視。這次協調會中討論工傷預防，業主事業單位在設施設備的責任、家屬的照護及在北市府建立工殤碑。

委任律師林永頌表示，在30多年前當律師時，針對台灣勞工的職災死亡重傷案，就高於先進國家5倍到10倍之多，即便到至今依舊是仍有高比例發生。拉外·阿利克案件更發現在這麼危險環境工作，竟是當天才加入職業保險。

林永頌表示，工程業主為北市觀傳局，委外的TVBS再發包給其他廠商，包商毫無相關教育訓練等作業，而北市勞動局不僅在事前沒有抽查，事後的責任釐清也講的不清不楚。

工作傷害受害人協會理事長李竣凱說，協會看到太多因為工作犧牲的生命，政府制度檢討缺陷一再重複，無法解決根本性方案，這次案件業主無職災責任、層層外包、趕工問題等都是老問題。

李竣凱也批，勞動部長洪申翰如今仍在聲援政治罷免，勞工生命風險迫在眉睫，卻有時間投身政治活動，呼籲趕緊回到工作崗位解決職安問題。同時身為業主的台北市長蔣萬安，未能妥善處理家屬照顧，期盼觀傳局妥善協助家屬，提出有效預防政策，落實職業安全。