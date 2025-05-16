雙北僅一座無人機免費練習場 多旋翼考生盼「北市也+1」

多旋翼無人機應用廣泛，由於民航局規定執行公務皆須考取證照，因此近年許多軍人、公務人員、民間機構有需求者皆來報考。但多數練習場需付費使用，雙北唯一的樹林後村堰多旋翼無人機練習場設置未達25公斤級標準考場可免費練習，成為雙北教練帶考生練習首選場地，許多考生因此從外縣市到新北樹林，北市考生私下表示，希望北市河濱也能有多旋翼無人機練習場，免去長途奔波。

俗稱空拍機的多旋翼無人機，近年國外已用於外送餐點、高壓水槍救火、電塔絕緣礙子清潔，警方監控及烏克蘭戰爭使用等，用途廣泛。民航局規定國內只要是執行業務使用多旋翼無人機都必須考證照，因此近年許多軍人、公務員、民間機構有需求者皆須報考。而雙北僅有新北市林後村堰唯一一座免費標準考場練習場地，其他必須與大學考場租用，一小時價格約1至2千元價格不低，因此後村堰經常有來自各縣市考生練習，人滿為患。

北市考生表示，由於北市河濱並沒有標準考場練習場，因此教練都會帶考生到後村堰練習，由於後村堰是公共區域須排隊練習，也必須長途奔波，盼北市也能興建多旋翼無人機練習場，就不用大老遠跑來樹林。

新北市高灘處表示，後村堰遙控飛機場於2022年闢建，內有機場跑道、飛機準備區、觀賞區等公共設施，固定翼無人機跑道長達300公尺、寬30公尺，總面積約9000平方公尺，而旁邊也規劃多旋翼無人機考照標準場地，是新北河濱公園內首座符合標準的多旋翼無人機考照場地及固定翼無人機比賽場地。