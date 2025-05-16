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蘆洲第二運動中心 侯友宜：明年10月完工

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
蘆洲湧蓮寺公益大樓預計明年10月完工，新北市長侯友宜今天到場視察。記者葉德正／攝影
蘆洲湧蓮寺公益大樓預計明年10月完工，新北市長侯友宜今天到場視察。記者葉德正／攝影

由新北市蘆洲區湧蓮寺與新北市政府合作興建公益大樓，將成為蘆洲第二座國民運動中心，新北市長侯友宜昨前往視察，期許工程明年10月能如期如質完工，將成為新北市首座結合社福、表演廳及圖書室等多功能的全方位運動中心。

新北市工務局指出，新北市與湧蓮寺簽訂行政契約，接受寺方捐款6.6億元委託市府興建慈善公益大樓，工程總經費約16.03億元，2023年2月18日開工，工程順利施工中。

侯友宜昨視察表示，新北市目前有16座國民運動中心及2座水上運動中心，數量全台最多，並持續建置運動中心。

侯友宜說，湧蓮寺慈善公益大樓是具運動中心規模的多功能大樓，寺方捐出6.6億是他擔任副市長與市長15年以來最多的，感謝湧蓮寺主任委員陳宏昌等人與市府通力合作，也是公私協力成功的代表案例，期待完工後，成為蘆洲區的新地標、市民休憩活動的好所在。

工務局長馮兆麟指出，公益大樓為地上10層、地下3層建築物，是新北第一座結合托老、托幼、表演廳及圖書室的運動中心，提供全齡共享空間，滿足在地居民托老、托幼需求，也可作為休閒運動、閱讀藝文的全方位場域。

負責興建的新工處長簡必琦說明，基地位於捷運三民高中站旁，團隊在設計及施工過程都格外謹慎，地下結構體施工過程，相關監測數據皆屬正常。鋼構工程進行的同時，金屬外牆鈑作業同步展開，以達成明年10月竣工目標。

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