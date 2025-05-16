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北市試辦藍框車格 機車重機共用

聯合報／ 記者邱書昱張策／連線報導
北市推出大型重機與機車共用車格2.0計畫，車格旁有牌面提醒費率，車格也繪藍色框格提醒騎士。記者邱書昱／攝影
北市推出大型重機與機車共用車格2.0計畫，車格旁有牌面提醒費率，車格也繪藍色框格提醒騎士。記者邱書昱／攝影

北市大型重型機車有3萬多輛，為滿足路外停車需求，即日起推出2.0試辦計畫，採機車格與重型機車共用停放，在全市12區共1054格使用，收費方式為單次40元，將繪製藍色外框，以新式牌面提醒駕駛。

北市停管處企劃科長梁力元說，北市2016年推出重型機車可停放6乘2公尺汽車格，當時規畫54格，原先計畫1個車格內可停放2輛重機，卻經常1格僅停1輛重機，造成與汽車駕駛爭車位困境。

去年再試辦2處、共計18格，2.5公尺乘1公尺斜向大型重機專用格位。由於畫設專用車格等同排擠其他停車空間，不少里長反對，加上試辦過後發現，牌面不清楚、機車格難以分辨，因此再推2.0計畫。

他說，雖然1.0計畫使用率低，從數據分析，北市路邊停車需求的重型機車以黃牌居多，以通勤方便，能騎快速道路的族群為主。因此2.0計畫，就是在西門商圈等12行政區14處的商辦大樓、學校等鬧區，繪製約1054格機車格位，若試辦計畫使用率高，將研議擴大。

對於北市的新措施，新北市交通局持保守立場，表示將觀察試辦成果與民眾需求，再檢討後續方向。

新北市交通局表示，目前全市有452格大型重機專用停車格，分布於13處路段與71處停車場，平均使用率約5成，高峰可達8成。

有重機族嘆，現行制度「車種分流、專位專用」是一大痛點，27歲黃姓騎士說，專用格使用率不高，「沒人停的時候，那些位子就空著，在寸土寸金的市區根本是浪費」，若無專用格，只能被迫停進汽車格，又是另一種浪費空間的做法。

31歲吳姓騎士不滿制度「看車不看格」做法，他表示，多數大型重機能完整停入一般機車格，因為牌色不同被迫停在遠端的專用格，「連地狹人稠的北市都開放了，希望新北也能跟進」。

停車格 重機

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