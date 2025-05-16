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板橋府中遊龍天橋封閉半年 會勘決定拆除

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北板橋府中遊龍天橋去年發生電梯瞬間墜落傷人意外，已封閉超過半年，昨天會勘後確定要拆。記者李定宇／攝影
新北板橋府中遊龍天橋去年發生電梯瞬間墜落傷人意外，已封閉超過半年，昨天會勘後確定要拆。記者李定宇／攝影

新北板橋府中遊龍天橋電梯去年10月發生高速墜落意外，造成2人重傷，持續封閉逾半年，昨辦存廢會勘後達成共識，決議分階段拆除，預估歷時約4個月至半年，將在夜間施工降低對車流衝擊。

議員說，過去是大量興建天橋時代，拆除不合時宜設施，對市容有助益。

遊龍天橋有15年歷史，去年發生電梯「大怒神」事故後便封閉，入口處拉起封鎖線，存廢引發關注。新北市養工處、交通局、板橋區公所等單位昨共同討論，決議採分階段方式拆除。天橋為鋼結構，造型彎曲，拆除是大工程，過程要動用數輛大型吊車，初估拆除經費至少千萬元。

市議員劉美芳表示，早年在府中商圈設置遊龍天橋是為提升行人安全，隨著城市交通政策轉型，以人為本的通行理念成主流。幾年地方有一股聲音主張拆除天橋，因其使用率偏低，每年需投入大筆維修經費，對市府財政與公共空間效益不相符，此次確定要拆除，地方多樂見。

市議員黃淑君說，拆除府中遊龍天橋是城市更新工程，板橋是新北門戶，市容與步行品質應優先提升，過去的高架設施已成視覺負擔，影響弱勢族群通行便利性，市府拆除天橋後，應同步檢討行穿線、號誌與無障礙設施，讓交通環境更友善。

新北

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