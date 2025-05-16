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山坡地社區維護陷產權難題 新北：搶險優先
新北汐止伯爵山莊近日因自來水管破裂導致地基掏空、路面塌陷，暴露山坡地社區維護難題。水保與管線維修費用高昂，在現行制度下，居民要自行承擔高額費用，成為山坡地住宅隱憂。
伯爵山莊所在地湖興里長郭書城指出，修繕管線動輒2、300萬費用，住戶根本扛不起。他提到，中央雖有補助計畫，但申請程序繁瑣，移轉費用也高，加上部分住戶誤認水保應由政府負責，導致政策溝通格外困難。
郭書城說，自來水老舊高地保養計畫是好政策，確實編有預算，他也曾主動查資料、向居民解釋，但不是每個里都有相同條件，「有些問題滿嚴重，卻不一定能申請到補助。」
新北工務局說明，坡地社區常見數個社區共用一條聯外道路，該道路土地產權未必屬於社區，當管線破損時，須由共同使用者負擔維修費用，且需徵得土地所有權人同意，若有即時危害，市府會先搶險。
養工處長鄭立輝指出，3年前曾試圖推動山坡地社區自治條例，顧及可能對政府形成較大財政負擔，最後未通過。他提到，伯爵山莊曾因自來水加壓導致爆管、地基下陷，該地屬私人土地，市府、水公司都難以介入，「這不是個案，山坡地社區內部管線出問題的情況不少，只是平常沒被發現。」
市議員張錦豪表示，伯爵山莊一案修繕責任歸屬仍待釐清，初步研判是私人水管破裂導致。新北市建築師公會理事長汪俊男提醒，山坡地社區與平地不同，不僅地震後需檢查建築安全，平時也要注意擋土牆與排水設施變化，不能等到危險發生才補救。
另有專家指出，部分封閉型社區，聯外道路也由住戶自行負擔維修與管理費，形成長期財務壓力。
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