聽新聞
0:00 / 0:00

山坡地社區維護陷產權難題 新北：搶險優先

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北汐止區伯爵街14巷路面日前出現傾斜、裂痕，養工處後續將協助社區進行復建工程。圖／新北市工務局提供
新北汐止區伯爵街14巷路面日前出現傾斜、裂痕，養工處後續將協助社區進行復建工程。圖／新北市工務局提供

新北汐止伯爵山莊近日因自來水管破裂導致地基掏空、路面塌陷，暴露山坡地社區維護難題。水保與管線維修費用高昂，在現行制度下，居民要自行承擔高額費用，成為山坡地住宅隱憂。

伯爵山莊所在地湖興里長郭書城指出，修繕管線動輒2、300萬費用，住戶根本扛不起。他提到，中央雖有補助計畫，但申請程序繁瑣，移轉費用也高，加上部分住戶誤認水保應由政府負責，導致政策溝通格外困難。

郭書城說，自來水老舊高地保養計畫是好政策，確實編有預算，他也曾主動查資料、向居民解釋，但不是每個里都有相同條件，「有些問題滿嚴重，卻不一定能申請到補助。」

新北工務局說明，坡地社區常見數個社區共用一條聯外道路，該道路土地產權未必屬於社區，當管線破損時，須由共同使用者負擔維修費用，且需徵得土地所有權人同意，若有即時危害，市府會先搶險。

養工處長鄭立輝指出，3年前曾試圖推動山坡地社區自治條例，顧及可能對政府形成較大財政負擔，最後未通過。他提到，伯爵山莊曾因自來水加壓導致爆管、地基下陷，該地屬私人土地，市府、水公司都難以介入，「這不是個案，山坡地社區內部管線出問題的情況不少，只是平常沒被發現。」

市議員張錦豪表示，伯爵山莊一案修繕責任歸屬仍待釐清，初步研判是私人水管破裂導致。新北市建築師公會理事長汪俊男提醒，山坡地社區與平地不同，不僅地震後需檢查建築安全，平時也要注意擋土牆與排水設施變化，不能等到危險發生才補救。

另有專家指出，部分封閉型社區，聯外道路也由住戶自行負擔維修與管理費，形成長期財務壓力。

汐止

延伸閱讀

嘉義長輩展手藝 太保日照「指尖送愛」打造跨世代幸福

台中南屯社區火警濃煙狂竄 住戶驚傳受困陽台待救

高雄1萬4728戶非自來水用戶 6月開徵垃圾清理費

新北汐止街道驚傳路面塌陷 工務局：初判因管線破裂

相關新聞

世壯運觀眾席可帶旗幟但有2要求 「Taiwan、台灣」不受限

世壯運即將開幕，各場合能否出現旗幟，引發熱議。世壯運發言人郭音蘭今表示，觀眾席可帶，但不得超過長2公尺、寬1公尺，也管制...

山坡地社區維護陷產權難題 新北：搶險優先

新北汐止伯爵山莊近日因自來水管破裂導致地基掏空、路面塌陷，暴露山坡地社區維護難題。水保與管線維修費用高昂，在現行制度下，...

板橋府中遊龍天橋封閉半年 會勘決定拆除

新北板橋府中遊龍天橋電梯去年10月發生高速墜落意外，造成2人重傷，持續封閉逾半年，昨辦存廢會勘後達成共識，決議分階段拆除...

北市試辦藍框車格 機車重機共用

北市大型重型機車有3萬多輛，為滿足路外停車需求，即日起推出2.0試辦計畫，採機車格與重型機車共用停放，在全市12區共10...

蘆洲第二運動中心 侯友宜：明年10月完工

由新北市蘆洲區湧蓮寺與新北市政府合作興建公益大樓，將成為蘆洲第二座國民運動中心，新北市長侯友宜昨前往視察，期許工程明年1...

新北議會民進黨團提案 提高鄰長交通費、志工誤餐費

新北市議會民進黨團今天在大會中提出臨時動議，建請市府提升鄰長交通費以及提高守望相助隊環保志工義工之誤餐費。黨團總召廖宜琨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。