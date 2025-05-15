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世壯運觀眾席可帶旗幟但有2要求 「Taiwan、台灣」不受限

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
世壯運即將開幕，各場合能否出現旗幟，引發熱議。本報系資料照。
世壯運即將開幕，各場合能否出現旗幟，引發熱議。本報系資料照。

世壯運即將開幕，各場合能否出現旗幟，引發熱議。世壯運發言人郭音蘭今表示，觀眾席可帶，但不得超過長2公尺、寬1公尺，也管制涉及政治與選舉活動意涵、種族歧視等內容，但「Taiwan、台灣」不受限。

世壯運發言人郭音蘭說明世壯運各場合能否出現旗幟，觀眾席部分，攜帶旗幟原則不受限，但旗幟超過世壯運執委會規定尺寸，長超過2公尺、寬超過1公尺，以及涉及政治與選舉活動意涵、種族歧視等，予以管制，而「Taiwan、台灣」不限制；世壯運執委會認定，違者由現場工作人員勸導，若發生衝突，則由維安組人員處理。

郭音蘭指出，為配合賽會整體表演及選手依運動種類序進場，在遊行及選手繞場活動上，將發放賽會專屬旗幟，選手無須另帶旗幟；請大家使用大會發放的旗幟，為選手加油。

郭音蘭說，世壯運賽事是採個人報名性質，選手進場也是依運動種類序進場，非亞運、奧運以國家序進場，依照國際壯年運動總會（IMGA）規範訂有賽會儀軌規定，頒獎不攜帶旗幟；賽場上和開閉幕典禮規定也一樣。

郭音蘭表示，參賽選手可依奧會模式穿著符合規定服裝，但世壯運賽事非國家代表隊，是以個人名義自由參賽，建議以個人名義或隊名穿著比賽服裝。她舉例，奧會規定的服裝只能用Chinese Taipei、中華奧會旗。

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