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世壯運觀眾席帶旗幟 長限2公尺、寬限1公尺

中央社／ 台北15日電

2025雙北世壯運旗幟攜帶規定持續關注，世壯運執委會今天表示，在觀眾席攜帶旗幟原則不受限，但是旗幟長不得超過2公尺、寬不得超過1公尺，且不得有意圖影響活動進行的行為。

為釐清2025雙北世壯運旗幟攜帶規定，社會民主黨台北市議員苗博雅今天在議會質詢提問，中華民國國旗及五星旗能否帶入賽場。台北市長蔣萬安表示，任何國旗都不能，寫「台灣」的旗幟則不限制。

質詢過後，世壯運執委會發布世壯運各個場合能否出現旗幟的說明資訊，首先觀眾席部分，攜帶旗幟原則不受限，但旗幟超過執委會規定的尺寸及涉及政治與選舉活動意涵、種族歧視等，將予以管制；若違反由現場工作人員勸導，若發生衝突，由維安組人員處理。

關於上述旗幟的尺寸規定，執委會指出，依據「2025雙北世界壯年運動會開閉幕典禮觀眾觀禮規約」，「攜入旗幟長不得超過2公尺、寬不得超過1公尺，且不得有意圖影響活動進行之行為。」

其次，遊行及選手繞場部分，為配合賽會整體表演及選手依運動種類序進場，在遊行及選手繞場活動上，將發放賽會專屬旗幟，選手無須另帶旗幟。

再者，頒獎部分，這次賽事是採個人報名性質，選手進場也是依運動種類序進場，非亞運、奧運以國家序進場，依照國際壯年運動總會（IMGA）規範訂有賽會儀軌規定，頒獎不攜帶旗幟。

此外，服裝部分，參賽選手可依奧會模式穿著符合規定服裝，而這次賽事非國家代表隊，是以個人名義自由參賽，建議以個人名義或隊名穿著比賽服裝。

服裝 觀眾 運動

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