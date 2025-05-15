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灣生遺失父遺物七年 新北淡水城市科大助尋獲回憶

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
一張名片串起一段特別的故事，也串起一段跨國的深厚情誼。 圖／紅樹林有線電視提供
一張名片串起一段特別的故事，也串起一段跨國的深厚情誼。 圖／紅樹林有線電視提供

在台灣出生的75歲日籍律師伊東香保，2018年來台參加學術活動時，將父親的遺物包包掉在計程車上，因她當時曾跟台北城市科大應外系教師陳乃慈交換過名片，透過這張名片在2020年6月，透過學校找回了父親遺物。當時因為疫情關係，所以直到今年，伊東香保的妹妹伊東優里特地飛來台灣親自領回包包，更在城市科大陪同下，一起見證這感動時刻。

伊東優里表示，為緬懷父親曾在台北生活，當時姐姐特地帶來父親在1940年代住院時親手縫製的刺繡包，圖案是印地安酋長的側臉，有深厚的歷史和家族情感。但不慎將裝有刺繡包與重要文件的黑色手提袋遺落在計程車上，流浪了七年後，現在終於回到主人妹妹的手上，讓她感動萬分。

城市科大日前更舉辦歸還儀式，曾經協領回包包的蕭博允同學特地回到學校，擔任現場翻譯。感動表示，沒想到一張名片竟能串起一段跨國的深厚情誼。

台北城市科大應外系教師陳乃慈表示，伊東優里特別將包包中的圍巾贈予城市科大應外系，象徵對台灣的感激，期望這段緣分能延續。陳乃慈主任表示，2018年活動拍合照時，伊東優里就剛好在她的旁邊，現在重逢能親手將包包返還非常感動，陳乃慈感性表示，每段語言都可能有深遠的連結，一張名片也可能把遺失的珍貴給找回。這份跨越時空的緣分，深化台日間的情感，也看見台灣溫暖守護的力量。

妹妹 計程車

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