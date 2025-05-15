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富庭峰建設捐贈救護車 北海岸急救資源再升級

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
議員媒合企業捐贈救護車，為在地醫療體系盡一份心力。 圖／紅樹林有線電視提供
議員媒合企業捐贈救護車，為在地醫療體系盡一份心力。 圖／紅樹林有線電視提供

為了提升北海岸地區緊急醫療服務品質，新北市議員陳偉杰日前媒合富庭峰建設捐贈一輛高規格救護車予新北市政府消防局。該救護車配備全國少見的電動升降擔架系統，正式投入北海岸沿線服務，為當地民眾帶來更高效、更安全的急救資源。

新北市議員陳偉杰表示，北海岸幅員遼闊、地形多變，救護任務執行難度高，感謝富庭峰建設展現企業社會責任，捐贈一台實用且高規格的救護車，不僅提升救護效率，也守護鄉親的生命安全。

富庭峰集團董事長王淄岑表示，企業來自地方，也應回饋地方。這輛救護車特別配備電動擔架，能有效減輕救護人員搬運患者的負擔，並提供更穩定與舒適的移動環境。富庭峰樂見能為在地醫療體系盡一份心力，守護家鄉民眾的健康與安全。

新北市政府消防局副局長蔡武忠代表受贈單位致謝指出，捐贈的電動擔架救護車，對於地形起伏、轉運距離長的北海岸地區來說，極具實用價值。不僅能強化第一線的救護能量，也讓救護人員在出勤過程中更加安全。這輛全新救護車將立即投入第一線使用，支援北海岸地區緊急救護任務，展現公私協力、資源整合的典範。富庭峰建設與陳偉杰議員的攜手推動，也為建構更完整的在地醫療救護體系立下關鍵里程碑。

救護車 電動

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