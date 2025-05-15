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新北汐止金龍里辦共餐關懷長輩 觀天下捐加菜金響應

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
金龍里每周共餐，觀天下善盡社會責任捐贈加菜金，傳遞正向力量。 圖／觀天下有線電視提供
金龍里每周共餐，觀天下善盡社會責任捐贈加菜金，傳遞正向力量。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區金龍里每個星期四固定辦老人共餐，中午時間一到，長輩們就帶著專屬餐盒來打包便當回家吃，菜色豐富合胃口，有人一吃就是好幾年，今(15)日觀天下有線電視公司也特別響應，捐贈加菜金，支持共餐持續辦下去，關懷長輩。

接近中午時間，長輩們陸續帶著專屬餐盒到活動中心來打包便當回家吃，而團膳公司早就把菜送到，志工們在就定位後，開始幫長輩們打菜，今天菜色好豐富，有雞肉、炒豆干、青菜等等，最後還有一隻滷雞腿，長輩說，真的很豐盛，很好吃，已經吃了好幾年，尤其每個星期可以少煮一頓飯，更開心。

觀天下有線電視公司經理曾儒聰表示，很開心參加金龍里長者共餐活動，台灣大寬頻觀天下有線電視公司長期深耕地方，公司的宗旨是貼近社區，善盡企業社會責任，希望可以把正向力量傳遞給每位長者。

金龍里長陳美麗指出，每個星期四是金龍里的共餐日，感謝觀天下今天又送來加菜金，感謝他們對老人家的關懷與付出，老人這一塊會繼續加強，持續來做，還有一些志工、一些長輩願意，也肯定大家的付出，所以，老人共餐每個星期四會持續做下去。

汐止 長輩

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