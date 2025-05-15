新北汐止金龍里辦共餐關懷長輩 觀天下捐加菜金響應
汐止區金龍里每個星期四固定辦老人共餐，中午時間一到，長輩們就帶著專屬餐盒來打包便當回家吃，菜色豐富合胃口，有人一吃就是好幾年，今(15)日觀天下有線電視公司也特別響應，捐贈加菜金，支持共餐持續辦下去，關懷長輩。
接近中午時間，長輩們陸續帶著專屬餐盒到活動中心來打包便當回家吃，而團膳公司早就把菜送到，志工們在就定位後，開始幫長輩們打菜，今天菜色好豐富，有雞肉、炒豆干、青菜等等，最後還有一隻滷雞腿，長輩說，真的很豐盛，很好吃，已經吃了好幾年，尤其每個星期可以少煮一頓飯，更開心。
觀天下有線電視公司經理曾儒聰表示，很開心參加金龍里長者共餐活動，台灣大寬頻觀天下有線電視公司長期深耕地方，公司的宗旨是貼近社區，善盡企業社會責任，希望可以把正向力量傳遞給每位長者。
金龍里長陳美麗指出，每個星期四是金龍里的共餐日，感謝觀天下今天又送來加菜金，感謝他們對老人家的關懷與付出，老人這一塊會繼續加強，持續來做，還有一些志工、一些長輩願意，也肯定大家的付出，所以，老人共餐每個星期四會持續做下去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言