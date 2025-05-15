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為家庭照顧者提供支持 新北金山開辦保健講座

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
家庭照顧者倆倆練習，互相按摩，也培養彼此間的情誼。 圖／紅樹林有線電視提供
家庭照顧者倆倆練習，互相按摩，也培養彼此間的情誼。 圖／紅樹林有線電視提供

新生活社會福利發展促進會的家照中心，在新北市府社會局的支持下，提供長期照顧者家庭及身心障礙者家庭照顧者支持服務，近來更特別選擇在金山的豐漁市民活動中心辦理疼痛解碼與自我保健講座，除了邀請專業職能治療師帶來最新的資訊及照顧方式外，也希望藉這個機會介紹家照中心的工作內容與範圍，期盼透過金山地區家庭照顧者的宣傳，能夠幫助到更多的家庭照顧者們。

新生活家照中心社工曾子津說，新生活社會福利發展促進會的家照中心服務對象為三芝、石門、金山的長照家庭照顧者、身障家庭照顧者以及精神病人之家庭照顧者們，提供支持與訓練研習課程、照顧技巧訓練課程、休閒舒壓活動、支持性團體活動及專業治療師到宅服務以及心理諮商等專業服務。

此外，新生活家照中心社工曾子津指出，在這場疼痛解碼與自我保健的課程中，職能治療師帶來了許多的保健知識與按摩技巧，讓參與活動的家庭照顧者倆倆練習，互相按摩，藉此不只是讓這些平日裡辛苦的家庭照顧者得到放鬆療癒的機會，更加也從講座中得到保健知識，也促進家庭照顧者彼此之間的情誼與支持力量。

治療師 金山

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