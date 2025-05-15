新北議會民進黨團提案 提高鄰長交通費、志工誤餐費

新北市議會民進黨團今天在大會中提出臨時動議，建請市府提升鄰長交通費以及提高守望相助隊環保志工義工之誤餐費。黨團總召廖宜琨表示，黨團已要求市府為鄰長投保團體保險，今提出動議案要求市府針對鄰長的交通費、守望相助隊與環保志義工誤餐費調漲，符合物價。

黨團副總召蘇錦雄表示，新北市鄰長交通費現僅為每月1500元，明年台北市將調整至每月3000元，既已提案要求增加鄰長團體保險，也希望市府同步研議調漲鄰長交通費。

幹事長山田摩衣表示，守望相助隊員及環保志、義工，長期投入社區安全與環境維護，經常在中午或晚間無償服務，但補助標準卻遠低於現今餐食物價標準，難以負擔實際餐費。提高誤餐費不僅是實質上的支持，更是對這些基層服務人員無私奉獻的肯定，呼籲市府正視提案、儘速檢討改善，打造更友善的志工服務環境。

書記長顏蔚慈表示，鄰長是市政最前線的推手，給予合理的支持，是政府應盡的責任，相較台北市自2026年起將補助提高至每月3000元，新北市目前僅為1500元，新北市鄰長人數高達2萬人，長期負擔各項社區工作，提升補助已是基層迫切期待，調整雖遲但仍是必要的一步。