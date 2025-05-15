快訊

鉛球冠軍狠殺儀隊高校女 自傷後住院6天認罪遭收押

俄烏還談得下去？普亭不甩澤倫斯基挑釁 放鳥和談派「低階代表團」

鴻海劉揚偉確認出席黃仁勳「兆元宴」 這次一樣在老地方

聽新聞
0:00 / 0:00

新北議會民進黨團提案 提高鄰長交通費、志工誤餐費

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北議會民進黨團提案，提高鄰長交通費、志工誤餐費。記者葉德正／攝影
新北議會民進黨團提案，提高鄰長交通費、志工誤餐費。記者葉德正／攝影

新北市議會民進黨團今天在大會中提出臨時動議，建請市府提升鄰長交通費以及提高守望相助隊環保志工義工之誤餐費。黨團總召廖宜琨表示，黨團已要求市府為鄰長投保團體保險，今提出動議案要求市府針對鄰長的交通費、守望相助隊與環保志義工誤餐費調漲，符合物價。

黨團副總召蘇錦雄表示，新北市鄰長交通費現僅為每月1500元，明年台北市將調整至每月3000元，既已提案要求增加鄰長團體保險，也希望市府同步研議調漲鄰長交通費。

幹事長山田摩衣表示，守望相助隊員及環保志、義工，長期投入社區安全與環境維護，經常在中午或晚間無償服務，但補助標準卻遠低於現今餐食物價標準，難以負擔實際餐費。提高誤餐費不僅是實質上的支持，更是對這些基層服務人員無私奉獻的肯定，呼籲市府正視提案、儘速檢討改善，打造更友善的志工服務環境。

書記長顏蔚慈表示，鄰長是市政最前線的推手，給予合理的支持，是政府應盡的責任，相較台北市自2026年起將補助提高至每月3000元，新北市目前僅為1500元，新北市鄰長人數高達2萬人，長期負擔各項社區工作，提升補助已是基層迫切期待，調整雖遲但仍是必要的一步。

保險 義工

延伸閱讀

新北明年成立長照處 綠黨團要求侯友宜專案報告

新北蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓 估115年10月竣工

民進黨團再釋憲 劍指總預算、財劃法

新北再推育兒神器 親子運動遊戲卡5月19日起發放公托

相關新聞

台北試辦共停2.0 新北續觀察 重機族盼破車種隔離

台北市今起啟動「機車與大型重機共用格位2.0」計畫，全市擴增至1054格、皆設於鬧區，並以藍框標示與新式牌面強化辨識，改...

新北議會民進黨團提案 提高鄰長交通費、志工誤餐費

新北市議會民進黨團今天在大會中提出臨時動議，建請市府提升鄰長交通費以及提高守望相助隊環保志工義工之誤餐費。黨團總召廖宜琨...

新北明年成立長照處 綠黨團要求侯友宜專案報告

新北市長侯友宜日前宣布明年將成立二級機關「高齡長期照顧處」，新北市議會民進黨團今天在議會指出，因牽涉衛生局與社會局相關權...

世壯運比賽禁帶中華民國國旗 蔣萬安：台灣、Taiwan不限制

世壯運後天開幕，各場合能否出現國旗、國家識別受矚。社民黨北市議員苗博雅今質詢台北市長蔣萬安，台灣字樣的標語跟旗幟可出現在...

世壯運周六開幕 選手與觀禮民眾搭捷運享半價

2025雙北世壯運將於17日晚間舉辦開幕式，北捷推出觀禮民眾領取一日票優惠券享半價，國內外選手則是活動期間都能享有每日一...

網售世壯運隨行杯驚見「中國製造」 蔣萬安：沒有授權

世壯運開幕倒數，籌備期狀況頻傳。民進黨北市議員顏若芳今質詢揭露，世壯運咖啡渣隨行杯的產地標示為「台灣監製、中國製造」，批...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。