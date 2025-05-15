台北試辦共停2.0 新北續觀察 重機族盼破車種隔離

台北市今起啟動「機車與大型重機共用格位2.0」計畫，全市擴增至1054格、皆設於鬧區，並以藍框標示與新式牌面強化辨識，改善過去牌面模糊、使用率僅0.08％等問題。相較之下，新北市交通局則仍持保守立場，表示將觀察台北試辦成果與民眾需求，再行檢討後續方向。

新北市交通局表示，目前新北全市設有452格大型重機專用停車格，分布於13處路段與71處停車場，平均使用率約5成，高峰可達8成。交通局回應指出，將觀察北市計畫實施成果及民眾實際需求，繼續滾動式檢討新北市大型重型機車專用停車格試辦計畫後續方向。

不過，對於長年缺乏停車彈性的重機族來說，現行制度「車種分流、專位專用」早已成為痛點。27歲的黃姓騎士直言，專用格使用率本就不高，「沒人停的時候，那些位子就空著，在寸土寸金的市區根本是浪費」。他指出，若無專用格，只能被迫停進汽車格，「還是回歸到最浪費空間的做法」。

31歲的吳姓騎士更不滿制度「看車不看格」的荒謬。他表示，多數重機都能完整停入一般機車格，但卻因為牌色不同被迫停在遠端的專用格，「連地狹人稠的台北都開放了，新北到底在堅持什麼？」

另一名26歲的許姓重機騎士則強調，重機族自知車價高、易受損，「我們反而是停車最小心的族群，停得比白牌還正。」他認為，政府應根據車身大小設計彈性政策，「一車一格、多占者付費」，才能真正反映公平使用原則。

長期關注重機議題的「通勤者之歌」指出，台北市這次推動的共停格2.0計畫在選點上很有策略，不僅集中於整段路側，也多設於使用熱區，共停格的政策也沒有排擠原有機車空間的疑慮，對使用者而言彈性更高，「一個人還是一台車，不會因此多佔用其他人的位置」

他批評，大型重機專用格現實狀況是「格子在那、不見得有人停」，容易造成空間浪費，進一步引發用路人之間的對立，例如汽車與機車族群認為格位被畫走，引起不滿。五成的使用率也代表還有一半的時間空在那邊。他認為，與其硬性畫設，不如效仿北市推動共用格的做法，同時也呼籲北市可以再作調整，「重機能停一格的就一格、需要兩格的就按比例收費。」認為配合滾動式調整與彈性管理，才能兼顧公平與實用。

台灣機車路權促進會理事黃柏岳指出，雖然仍偏好「一車一格」的設計理念，但台北市現行做法相對可接受。他分析，新北目前雖有規畫，但始終未能鬆動對「重機專格」的堅持，「期待新北至少也能試辦，觀察實際使用情況」。