快訊

鉛球冠軍狠殺儀隊高校女 自傷後住院6天認罪遭收押

俄烏還談得下去？普亭不甩澤倫斯基挑釁 放鳥和談派「低階代表團」

鴻海劉揚偉確認出席黃仁勳「兆元宴」 這次一樣在老地方

聽新聞
0:00 / 0:00

台北試辦共停2.0 新北續觀察 重機族盼破車種隔離

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台灣機車路權促進會理事黃柏岳表示，機車格大小合規的話大部分的大型重機都可以完整停放。記者張策／攝影
台灣機車路權促進會理事黃柏岳表示，機車格大小合規的話大部分的大型重機都可以完整停放。記者張策／攝影

台北市今起啟動「機車與大型重機共用格位2.0」計畫，全市擴增至1054格、皆設於鬧區，並以藍框標示與新式牌面強化辨識，改善過去牌面模糊、使用率僅0.08％等問題。相較之下，新北市交通局則仍持保守立場，表示將觀察台北試辦成果與民眾需求，再行檢討後續方向。

新北市交通局表示，目前新北全市設有452格大型重機專用停車格，分布於13處路段與71處停車場，平均使用率約5成，高峰可達8成。交通局回應指出，將觀察北市計畫實施成果及民眾實際需求，繼續滾動式檢討新北市大型重型機車專用停車格試辦計畫後續方向。

不過，對於長年缺乏停車彈性的重機族來說，現行制度「車種分流、專位專用」早已成為痛點。27歲的黃姓騎士直言，專用格使用率本就不高，「沒人停的時候，那些位子就空著，在寸土寸金的市區根本是浪費」。他指出，若無專用格，只能被迫停進汽車格，「還是回歸到最浪費空間的做法」。

31歲的吳姓騎士更不滿制度「看車不看格」的荒謬。他表示，多數重機都能完整停入一般機車格，但卻因為牌色不同被迫停在遠端的專用格，「連地狹人稠的台北都開放了，新北到底在堅持什麼？」

另一名26歲的許姓重機騎士則強調，重機族自知車價高、易受損，「我們反而是停車最小心的族群，停得比白牌還正。」他認為，政府應根據車身大小設計彈性政策，「一車一格、多占者付費」，才能真正反映公平使用原則。

長期關注重機議題的「通勤者之歌」指出，台北市這次推動的共停格2.0計畫在選點上很有策略，不僅集中於整段路側，也多設於使用熱區，共停格的政策也沒有排擠原有機車空間的疑慮，對使用者而言彈性更高，「一個人還是一台車，不會因此多佔用其他人的位置」

他批評，大型重機專用格現實狀況是「格子在那、不見得有人停」，容易造成空間浪費，進一步引發用路人之間的對立，例如汽車與機車族群認為格位被畫走，引起不滿。五成的使用率也代表還有一半的時間空在那邊。他認為，與其硬性畫設，不如效仿北市推動共用格的做法，同時也呼籲北市可以再作調整，「重機能停一格的就一格、需要兩格的就按比例收費。」認為配合滾動式調整與彈性管理，才能兼顧公平與實用。

台灣機車路權促進會理事黃柏岳指出，雖然仍偏好「一車一格」的設計理念，但台北市現行做法相對可接受。他分析，新北目前雖有規畫，但始終未能鬆動對「重機專格」的堅持，「期待新北至少也能試辦，觀察實際使用情況」。

黃柏岳也提醒，現行法規訂定的機車格標準為2公尺乘以1公尺，地方政府卻常因空間考量畫得更窄，造成大型重機停不進去部分機車格的狀況。他認為，政府該從制度與現場繪製兩端一併檢討。

前日重機團體在烏來舉辦「停車大富翁」活動，許多大型重機車種一一試停機車格。圖／臉書粉專「通勤者之歌」提供
前日重機團體在烏來舉辦「停車大富翁」活動，許多大型重機車種一一試停機車格。圖／臉書粉專「通勤者之歌」提供
民團均認為大型重機專用格反而是浪費空間的做法。記者張策／攝影
民團均認為大型重機專用格反而是浪費空間的做法。記者張策／攝影

重機

延伸閱讀

新北明年成立長照處 綠黨團要求侯友宜專案報告

新北蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓 估115年10月竣工

新北再推育兒神器 親子運動遊戲卡5月19日起發放公托

看到藍框就能停 北市12區試辦機車重機共用車格

相關新聞

台北試辦共停2.0 新北續觀察 重機族盼破車種隔離

台北市今起啟動「機車與大型重機共用格位2.0」計畫，全市擴增至1054格、皆設於鬧區，並以藍框標示與新式牌面強化辨識，改...

新北議會民進黨團提案 提高鄰長交通費、志工誤餐費

新北市議會民進黨團今天在大會中提出臨時動議，建請市府提升鄰長交通費以及提高守望相助隊環保志工義工之誤餐費。黨團總召廖宜琨...

新北明年成立長照處 綠黨團要求侯友宜專案報告

新北市長侯友宜日前宣布明年將成立二級機關「高齡長期照顧處」，新北市議會民進黨團今天在議會指出，因牽涉衛生局與社會局相關權...

世壯運比賽禁帶中華民國國旗 蔣萬安：台灣、Taiwan不限制

世壯運後天開幕，各場合能否出現國旗、國家識別受矚。社民黨北市議員苗博雅今質詢台北市長蔣萬安，台灣字樣的標語跟旗幟可出現在...

世壯運周六開幕 選手與觀禮民眾搭捷運享半價

2025雙北世壯運將於17日晚間舉辦開幕式，北捷推出觀禮民眾領取一日票優惠券享半價，國內外選手則是活動期間都能享有每日一...

網售世壯運隨行杯驚見「中國製造」 蔣萬安：沒有授權

世壯運開幕倒數，籌備期狀況頻傳。民進黨北市議員顏若芳今質詢揭露，世壯運咖啡渣隨行杯的產地標示為「台灣監製、中國製造」，批...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。