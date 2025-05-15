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2025潮盛新莊 5/16-6/22時尚登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北市文化局將於5月16至6月22日推出2025新莊廟會文藝品牌活動「潮盛新莊」，以展演、展覽、走讀、集章等多元形式，引領市民與旅客走進廟街，感受這條百年老街的文化新風貌。其中，活動一大亮點為5月24日登場的「廟街潮時尚」跨界走秀，邀請「針織女王」潘怡良設計師操刀40套專屬秀服，將傳統廟宇文化轉化為摩登時尚語彙。

新北市副秘書長龔雅雯表示，新莊廟街承載地方信仰與生活記憶，是新莊人心中重要的文化場域。新北市府推動「新莊百年風貌整合計畫」，以硬體建設及軟體活動並進，改善空間與動線、輔導特色店家、納入青年參與等多方面著手。加上此次策劃「潮盛新莊」品牌活動，以創新的文化詮釋方式，深化民眾對廟街的認同與連結，特別透過「時尚走秀」形式，將服飾設計作為文化轉譯的媒介，不僅吸引年輕族群關注，也讓傳統文化得以以全新面貌被看見。

文化局表示，「廟街潮時尚」跨界時尚秀，將於5月24日下午5點半在新莊新月廣場登場，由「針織女王」潘怡良設計師從廟街意象出發，取材自神將威儀、鼓藝節奏、北管樂韻等元素，創作40套融合宗教信仰、民俗圖騰及在地節奏的秀服，轉化為具當代感的時尚語彙，呈現一場傳統與潮流交融的文化展演。活動當日下午還有DJ、歌手表演、市集與廟街踩街等豐富活動，讓民眾能沉浸在熱鬧又具深度的文化體驗。

文化局指出，「潮盛新莊」系列活動為期6週，由《祭典中的ㄈㄨˊ碼》特展揭開序幕，自5月16日至6月12日在林協記文化館，以蘊含於祭典的「祈福、服飾、符令」作主題展出，帶領民眾了解新莊廟街與新莊大拜拜的前世今生，更深刻地感受新莊豐厚的文化氛圍。展覽期間並規劃集章活動，於12處廟街特色地點設置集章點，邀請民眾到訪，集滿4個章即可兌換限量文創品。6月7日還有熱鬧的廟街展演活動，在新莊慈祐宮與武聖廟，將由新西園掌中劇團、戲鈴人扯鈴隊、戲箱文化群口相聲、禾一文化傳承舞團等知名團隊接力演出，同日起在新北青創新莊膠囊工作站，也將推出《官將首的時尚傳藝》特展，展出本次「廟街潮時尚」為新莊廟宇文化打造的專屬服飾，精采可期。

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