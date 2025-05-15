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北市公布酒駕累犯 罰鍰最高54萬元

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

臺北市交通事件裁決所第72次公告酒（毒）駕及拒測累犯名單計有33名，其中酒駕累犯2次15名；酒駕累犯3次6名；酒駕累犯4次2名；酒駕累犯5次1名；酒駕累犯6次1名；酒駕累犯7次1名；毒駕累犯2次1名；1次酒駕1次毒駕1名；2次酒駕1次毒駕1名；拒測累犯2次3名；拒測累犯3次1名，合計33名，臺北市累計已公布1,773人次（1,659名）。

第72次酒（毒）駕及拒測累犯名單，罰鍰最高者為洪銘利，酒駕拒測累犯3次處罰鍰54萬元（酒駕拒測累犯者按前次金額加罰18萬），機車駕照處禁考5年，罰鍰未繳納已移送強制執行。罰鍰次高者為陳福星、高弘明及黃鈺皓為酒駕拒測累犯2次，處罰鍰36萬元，駕照吊銷（禁考）5年，罰鍰皆已繳款結案。陳紹林為酒駕累犯7次，酒測值為0.36mg/L涉公共危險罪，由警方移送司法機關辦理，機車駕照禁考3年。李超翔為酒駕累犯6次，酒測值為0.25mg/L涉公共危險罪，由警方移送司法機關辦理，汽車駕照禁考3年。本次公告名單中25件已結案，餘8件未結案者全數移送強制執行，移送金額153萬元。

裁決所特別提醒民眾，現行法規只要有酒駕違規行為，除了高額罰鍰還會吊扣駕照（機車1年，汽車2年）、警方當場吊扣牌照2年及代保管車輛，建議民眾不要心存僥倖；因而肇事致人重傷或死亡，得依規定没入該車輛；罰鍰逾期未繳納者，依法移送辦理強制執行；酒測值達0.25mg/L以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理。

聚傳媒

毒駕 酒駕 駕照

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