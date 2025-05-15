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新北明年成立長照處 綠黨團要求侯友宜專案報告

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北明年成立長照處，民進黨團要求市長侯友宜專案報告。葉德正／攝影
新北明年成立長照處，民進黨團要求市長侯友宜專案報告。葉德正／攝影

新北市長侯友宜日前宣布明年將成立二級機關「高齡長期照顧處」，新北市議會民進黨團今天在議會指出，因牽涉衛生局與社會局相關權責分配，預算可能高達80億，要求新北市長侯友宜到議會專案報告。不過國民黨團反對，最後議長蔣根煌裁示由六審審查會主責，並由副市長列席報告。

民進黨團總召廖宜琨指出，市長宣布明年成立長照處，橫跨社會局、衛生局，相關預算、人力會有重疊，到底怎麼配置，要求市長到議會專案報告。

不過國民黨團書記長王威元說，接下來組織章程、預算也有送議會審議，目前都還沒送，專案報告時間不合理，等相關內容送議會，再來充分討論，比較恰當。

民進黨市議員黃淑君說，當初大家對成立青年局、體育局寄予厚望，但等組織章程送大會討論後，異動空間非常少，如果在成立前透過專案報告討論，才能更符合民眾需求。

民進黨市議員顏蔚慈則說，這不是只牽涉單一機構，而是牽涉兩個局處，市長宣示要做，就要做到最好，用高規格專案報告，才能最好說明。

人事處長林正壹表示，長照處是二級機關，目前二級機關沒有數量限制，目前規畫是在衛生局下設立長照處。

經過溝通，蔣根煌裁示交給六審；廖宜琨表示，至少要副市長來，蔣根煌也同意。

民進黨 衛生局

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