新北蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓 估115年10月竣工

新北市府今天表示，蘆洲區湧蓮寺慈善公益大樓，工程預計明年10月竣工。啟用後，將是新北第一座結合托老、托幼、表演廳及圖書室等，多功能設施的全方位運動中心。

市府工務局今天表示，蘆洲區信仰中心湧蓮寺，與市府合作興建公益大樓。市府接受寺方捐款新台幣6.6億元，雙方簽訂行政契約，寺方委託市府興建慈善公益大樓，工程總經費約16.3億元，於2023年2月18日開工，目前工程順利施工。

市長侯友宜今天與工務局長馮兆麟、體育局長洪玉玲視察工地，勉勵施工團隊注重工程品質，注意勞工職業安全衛生。他感謝湧蓮寺主任委員陳宏昌等人，與市府合作；期待工程明年10月如期竣工，成為蘆洲區的新地標。

負責興建的工務局新工處長簡必琦簡報說明，基地位於捷運三民高中站旁，地下結構體施工過程，監測數據都正常，以確保捷運及鄰房安全無虞。

他說，大樓完工後，地下層提供500個機車停車位，及85個汽車停車位，並設置捷運站連通道，方便民眾轉乘捷運。

市府說，湧蓮寺慈善公益大樓是具運動中心規模的多功能大樓，為地上10層，地下3層建築物。是結合托老、托幼、表演廳及圖書室的運動中心，提供全齡共享空間，休閒運動、閱讀藝文的全方位場域。

洪玉玲表示，2025雙北世界壯年運動會將於5月17日至30日舉辦，賽事舉辦期間，在板橋、中和、蘆洲、三重及新店等5座運動中心都有安排賽程，期待民眾為選手加油。