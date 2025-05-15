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世壯運周六開幕 選手與觀禮民眾搭捷運享半價

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
參加開幕典禮的觀眾，加入「台北捷運Go」App 會員，可線上領取「捷運一日票」優惠券。圖／台北捷運公司提供
參加開幕典禮的觀眾，加入「台北捷運Go」App 會員，可線上領取「捷運一日票」優惠券。圖／台北捷運公司提供

2025雙北世壯運將於17日晚間舉辦開幕式，北捷推出觀禮民眾領取一日票優惠券享半價，國內外選手則是活動期間都能享有每日一次半價。另外，開幕式北捷會增派32人協助引導旅客，列車班距也會調整。

北捷說，為歡迎海內外參賽選手，只要在活動期間，選手及相關人員攜帶主辦單位發放「世壯運認證卡」，至任一捷運車站出示認證卡正本，每卡每日可享半價購買1張捷運一日票。

另外，參加開幕典禮的觀眾，加入「台北捷運Go」App 會員，可線上領取「捷運一日票」優惠券，以同一行動裝置同時出示優惠券及有效開幕典禮門票，也可享半價優惠，每位會員限購1張，不可重複購票。

同時，本周六即是世壯運開幕式，北捷也在捷運國父紀念館站設置指揮中心即時調度，配合活動加派32人次支援並協助引導旅客。在進站列車班距，最短班距約3分鐘，散場後往頂埔或台北車站方向的列車，最短班距約2.5分鐘，將視實際人潮狀況加發加班車或彈性調整班次。

在國父紀念館站出口5扶梯上、下搭乘處，皆派有管制引導人員，會視現場狀況提前關閉電扶梯，維護旅客及系統安全，請依照現場工作人員引導依序搭乘。

北捷說，在世壯運期間，北捷串連各大賽事場館與熱門景點，期間持有「世壯運認證卡」的選手及相關人員，也可享有貓空纜車一日票優惠價250元；平日購買台北小巨蛋冰上樂園滑冰券及參觀券享9折優惠。北投會館則可憑「世壯運認證卡」可免費使用健身房及游泳池，住宿也可享官網訂房8折優惠。

國父紀念館站出口5扶梯上、下搭乘處，皆派有管制引導人員。圖／台北捷運公司提供
國父紀念館站出口5扶梯上、下搭乘處，皆派有管制引導人員。圖／台北捷運公司提供

台北捷運

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